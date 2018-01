Dva góly v derby a před vyprodanou halou? Úžasné! culil se třinecký Kovařčík

„Dát dva góly v derby před vyprodanou halou je něco úžasného. Doufám, že za ty góly nebude speciální taxa, když jsem je dal olympionikovi. Ale je to skvělý pocit, protože on je fakt výborný gólman," vykládal mladší z bratrské dvojice Kovařčíků v třineckých službách.

Šanci vyzkoušet si proti Bartošákovi nájezd dostal poté, co jej v úniku fauloval obránce Klok. Dvaadvacetiletému útočníkovi se proti ostřílenějšímu protihráči kolena neroztřepala a Bartošáka překonal chladnokrevnou bekhendovou kličkou. „Většinou bývám při nájezdech trochu ve stresu, ale tentokrát jsem si věřil. Chtěl jsem udělat kličku a dát mu to mezi nohy, ale gólman zareagoval na to naznačení a lehl si na led. Tak jsem to přetáhl do bekhendu. Udělal jsem to vlastně stejně, jak jsem to zamýšlel provést, než mě zfaulovali," popisoval Kovařčík.

Třinec rozhodl o třetí výhře ve čtvrtém derby sezóny v první třetině, kdy dal dva góly a domácí družinu přestřílel 24:7. „Od rána bylo vidět, že je to odlišné, než když hrajeme proti někomu jinému. I rozbruslení bylo takové nahecovanější," popisoval Kovařčík, který si derby na ledě Vítkovic vyzkoušel úplně poprvé.

„Bylo to úžasné před tolika lidmi. Vletěli jsme na ně a mohli jsme přidat v první třetině klidně další dva tři góly a bylo by po zápase. Ve druhé třetině se to trošku srovnalo a ve třetí jsme si to naštěstí pohlídali," popisoval mladý forvard třetí třineckou výhru v řadě.