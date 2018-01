Kometa po třech nezdarech zabrala. Jednoznačně jsme chtěli tři body a povedlo se, těší brankáře Čiliaka

„Získali jsme strašně důležité tři body, které pomohou našemu sebevědomí. Potřebujeme je pochopitelně i proto, abychom vstoupili do play off z co nejvyšší příčky," říká spokojený obránce Komety Jakub Krejčík, který v půli utkání zvyšoval v přesilovce od modré čáry na 2:0. „Bylo to napůl nahození před bránu, protože jsem tam viděl clonit Zaťoviče. Puk ale proklouzal až do sítě," netají radost.

Brankář Brna Marek Čiliak pochválil spoluhráče v poli za zlepšenou defenzívu. „Oproti předchozím duelům v Boleslavi a v Liberci jsme si počínali zodpovědněji a obětavěji. Po třech porážkách v řadě jsme si řekli, že musíme jednoznačně získat tři body. Povedlo se," těší ho.

Čiliak přiznal v poslední třetině při přesilovce Zlína teč, a berani tak nebyli vykázáni do středního pásma, jak sudí původně signalizovali. „Moc jsem nepřemýšlel o tom, že by se nám to nemuselo vyplatit. Rozhodčí si prostě nevšimli, že jsem puk odehrál za mantinel já, a tak jsem jim to řekl. Považuju to za normální," líčí Čiliak.

Svoboda: Velká škoda, že Veselý neproměnil sólo

Ani jeho sportovní gesto Zlíňanům k využití početní převahy nepomohlo. „Přesilovky nám poslední dobou nejdou. V koncovce se trápíme," štve útočníka Zdeňka Okála, jehož celek vyšel naprázdno už ve třetím extraligovém duelu v řadě. „Týmy kolem nás se bodově hodně srovnaly, dostat se do play off nebude snadné. Věříme ale, že to zvládneme," zůstává Okál optimistou.

Zlínský kouč Robert Svoboda svoje mužstvo navzdory dalšímu nezdaru pochválil. „Proti kvalitnímu Brnu jsme odehráli velmi dobrý zápas, velká škoda, že se vracíme bez bodu. Kdyby ale v úvodu proměnil Veselý sólo, mohlo se utkání vyvíjet jinak," připomněl promarněnou tutovku svého týmu.

Mínil, že Zlín byl Kometě důstojným soupeřem. „Pokud podobný výkon zopakujeme v dalších střetnutích, dostaneme se po základní části tam, kam chceme," myslel už na nedělní domácí utkání s Jihlavou.