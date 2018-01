Souboj reprezentačních parťáků vyhrál Bakoš. Má formu, ocenil před olympiádou poražený Konrád

„Čekali jsme, že Olomouc bude hrát dobře dozadu. Nabádali jsme se, abychom zůstali trpěliví až do konce, že to zlomíme a přesně tak to bylo, dali jsme gól v přesilové hře a pak nám to tam napadalo," popsal průběh utkání Martin Bakoš, jenž se do statistik zapsal u všech gólů Severočechů a byl vyhlášen nejlepším mužem Bílých Tygrů.

Poprvé však Konráda s parťáky překonal až v samotném závěru druhé dvacetiminutovky, kdy asistoval u vítězné trefy Petra Jelínka.

„Celý zápas jsem Braňovi říkal, aby něco pustil, ale byl to klasický on. Pustil to všem, jen mně ne," vtipkoval Bakoš po duelu. „Tohle jsem vůbec nevnímal," odpověděl o poznání smutněji Branislav Konrád.

Pochopitelně byli oba v rozdílné náladě. Zatímco Liberec vyhrál poslední čtyři zápasy se skóre 21:3 a ještě se dobývá do elitní šestky zaručující přímý postup do play off, Kohouti třikrát v řadě padli a své vydobyté pozice pomalu ztrácí.

Bakoš: Nálada v kabině je dobrá

„Byla to dlouho přetahovaná o to, kdo dá první gól. Bohužel se to podařilo Liberci. Ve třetí třetině jsme to už trochu více otevřeli a rozhodli přesilovky," zhodnotil Konrád, který vychytal dvacet pět střel bílých šelem.

„V poslední době jsme moc bodů neuhráli a už bychom to měli zlomit, všichni se na nás už dotahují a jsou blízko," uznal Konrád. Rozjetí Severočeši již na osmé Hanáky ztrácí pouhé dva body.

„Nálada v kabině je po sérii čtyř výher velmi dobrá, ale čekají nás ještě těžké zápasy. Musíme to teď potvrdit v Boleslavi. Je to malý úspěch, že jsme takhle poskočili, ale musíme hrát stejně až do konce," poznamenal Bakoš.

S Konrádem se zná velmi dobře z působení ve Slovanu Bratislava. „V minulém vzájemném zápase to dobře ukázal, kdy mi tam puk dobře vypichoval. Dneska tam žádná taková šance nebyla, že bychom jeden druhého přečetli, ale asi mě zná více než ostatní gólmani," prozradil útočník. A jak Bakoše hodnotí Konrád? „Hrál výborně, hrál všechny přesilovky a na ledě je ho vidět, dobře, že má formu," dodal Konrád s ohledem na blížící se olympiádu v Pchjongčchangu.