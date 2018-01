Sparta se rozloučila s ikonou, ale mistra nesrazila. Šok jí připravili Erat s Nečasem

Oba celky provedly proti poslednímu duelu několik změn. Do sparťanské sestavy se vrátil útočník Richard Jarůšek, naopak v ní chyběl veterán Jaroslav Hlinka. Kometa zase nasadila čerstvou akvizici z Mladé Boleslavi Holíka, který se představil v elitní řadě s Eratem a Zaťovičem. Na její soupisce nechyběli ani uzdravený obránce Gulaši a juniorský reprezentant Nečas, který se stal hrdinou střetnutí.

Nejvíce sledovanou postavou samotného úvodu však byl František Ptáček. Bývalý kapitán Pražanů obdržel ještě před úvodním vhazováním za skandovaného potlesku fanoušků od dalšího bývalého zadáka Sparty Pavla Šreka památeční plaketu a jeho pobyt na ledě v zahajovací formaci poté trval přibližně čtyřicet sekund. Dvaačtyřicetiletý bek, jenž ve sparťanském dresu slavil čtyři mistrovské tituly, tím zaokrouhlil svůj počet startů v extralize na 1210.

Ptáček ještě na chvíli usedl ke spoluhráčům na střídačku a přihlížel střelecké převaze svého týmu, který v první třetině nedokázal zužitkovat ani jednu ze tří přesilovek. Největší šanci měli domácí hned v 5. minutě. Po Bartejsově zaváhání nepřekonal Čiliaka zblízka Buchtele a Řepík následně dorážel vedle branky. Trestali tak Moravané, kteří využili z minima maximum. Na začátku sedmé minuty podnikli bleskový výpad, Hynek Zohorna předložil puk Nečasovi, jenž ho lehce přizvedl pod horní tyč - 0:1! Kometa mohla zamířit do kabiny i s větším náskokem, jenže Čermákovi před brankou při snaze o kličku utekl kotouč.

Parta Františka Výborného se po přestávce hnala za vyrovnáním a byla úspěšná. Buchteleho sice elegantně vychytal lapačkou Čiliak, ve 26. minutě ale Mikušovo nahození od modré šikovně tečoval clonící Vrána, jenž se těšil z šestého zásahu v sezóně. Sparťany tento okamžik hodně povzbudil, zvýšili pohyb a ve výborné atmosféře nebyli daleko od druhé trefy. Dvě tutovky měl Černoch, brněnský brankář ale udržel nerozhodný stav.

Jarůšek dokonal obrat

Kometa zahrozila až šest minut před druhou přestávkou, kdy Holík nechal po brejku vyniknout Aittokallia. Když při vlastním oslabení nezměnil skóre ani bekhendem Forman, rozhodla o vítězi napínavého souboje až závěrečná perioda.

V ní sparťané vsadili na aktivní hokej. Vrána se krásně prosmýkl až před Čiliaka, který se ale nenechal překvapit. Domácí byli na koni, ve 44. minutě však přišel důležitý moment utkání. Pech inkasoval dvě minuty za nedovolené bránění a hosté v početní výhodě udeřili. Haščák nejprve netrefil odkrytou klec, po Eratově přihrávce se ale Hynek Zohorna v dobré palebné pozici už nemýlil.

Spartu však gól nezlomil. Nepřestávala útočit, což se jí vyplatilo. V 51. minutě dotlačil puk do sítě Černoch a o 131 vteřin později dokonal parádní obrat přesnou ranou k tyči Jarůšek. Když už to vypadalo, že sparťané těsný náskok udrží až do konce, zmrazil více než jedenáct tisíc diváků pouhých šest sekund před koncem základní hrací doby Erat! Z prodloužení pak uběhlo jen patnáct vteřin, když ze samostatného úniku zařídil hostům dva body Nečas.