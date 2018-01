Hubáček zařídil výhru Jihlavy v prodloužení

Na první vážnější příležitost se čekalo až do konce páté minuty, kdy Kajínek vysunul Anděla, který ale nedokázala pravého kruhu na vhazování prostřelit Kacetla. Pardubický brankář držel čisté konto i při první přesilové hře domácích, kdy s obtížemi zlikvidoval střelu Zdráhala.

Ve 12. minutě fauloval ve vlastním obranném pásmu Svobodu Kajínek a Wishart domácího beka v bitce složil rychle na ledovou plochu. Následovala série vyloučení, ale hrálo se dál v plném počtu hráčů na ledě.

Vzápětí mohl hosty poslat do vedení Tomášek, ale jeho tečovaná střela od modré čáry jen těsně minula horní tyč Kořenářovy branky. Dukla kontrovala z protiútoku, ale odraženou střelu od zadního mantinelu Skořepa do branky nasměrovat nedokázal.

Do vedení se Jihlava dostala využitou přesilovkou. V 17. minutě po přihrávce Čachotského se od modré prosadil Stříteský, jehož střela prošla do branky pod levým betonem Kacetla.

Hosté se dostali do tlaku při sérii přesilových her, které ale nedokázali využít. Naopak Dukla mohla ve vlastním oslabení svůj náskok zvýšit, ale Straka v samostatném úniku trefil jen pravou tyč pardubické branky.

Vyrovnání ale viselo ve vzduchu. Hosté se ho dočkali ve 24. minutě, kdy Trončinský vypálil od modré čáry a jeho střelu za Kořenáře tečoval Bojko. Necelé čtyři minuty před koncem prostřední části hry dokázali hosté stav otočit. Kaut vypálil od modré čáry a trefil přesně pravý horní roh Kořenářovy branky.

Ani vstup do třetí třetiny se domácím nepovedl. Pardubice v pohodě bránily už od středního pásma a Jihlava jen nahazovala kotouče do útočného pásma. Do tlaku se dostala až díky čtyřem přesilovým hrám, ale šance si vypracovala až v závěru utkání. Nejprve Skořepa v nájezdu neuspěl, ale pak už tečí střely Stříteského od modré čáry vyrovnal.

Rozhodnout mohl v první minutě prodloužení Anděl, ale trefil jen tyč. Dukla byla lepší, Pardubice prakticky nepustila z jejich obranného pásma a nakonec rozhodl v další přesilovce. Při hře čtyř proti třem se prosadil Hubáček.