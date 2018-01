Jáchym ukončil čekání na první gól snadnou dorážkou. Hlavně, že je tam, křenil se vítkovický mladík

Třetí sezónu nakukuje útočník Tomáš Jáchym na extraligový led. Za tu dobu odehrál jednatřicet utkání bez gólové odměny. Dočkal se ve dvaatřicátém proti Chomutovu. V 59. minutě před něj brankář Štěpán Lukeš přikopl puk a vítkovický útočník ho pohotově poslal do odkryté branky a upravil na konečných 7:3 pro Vítkovice. „Divil jsem se, že rozhodčí stále nepíská, když byl ten puk pod brankářem. Ale najednou se objevil přede mnou, tak jsem to dal do prázdné branky,“ popisoval první extraligovou trefu 21letý útočník.

Nechci váš první gól v extralize nijak snižovat, ale byl docela snadný, že?

Je to tak, co na to říct (smích). Ale to nevadí, hlavně, že to tam konečně padlo.

Vypadalo to, že brankář Chomutova Lukeš má puk pod sebou. Čekal jste, že se ještě objeví?

Já se především divil, proč rozhodčí stále nepíská. A najednou se tam před mnou objevil puk. Tak jsem to dal do prázdné branky.

Nebylo to čekání na první extraligový gól trošku dlouhé?

Přiznávám, už jsem to měl trošku v hlavě. Ale konečně je tam. Jsem rád, že to tam padlo a hlavně, že jsme vyhráli za ty tři body. Bylo to dneska hodně důležité.

Jak jste to dlouhé čekání prožíval? Čekat přes třicet zápasů na gól není pro útočníka moc dobrá vizitka.

Snažil jsem se na to nesoustředit, myslel jsem na naši práci na ledě, jaké máme úkoly a co se od naší lajny očekává. Jsme na ledě trochu od jiných věcí než úplně dávat góly. Máme za úkol být nepříjemní a góly nedostávat. Ale je to dobré, když přispějeme tím gólem. Pomůže to i našim lídrům. Když mají za sebou špatné střídání, tak je to povzbudí.

Už jste si vyslechl nějakou narážku na tu snadnou dorážku?

To ne, kluci mi gratulovali. Ale něco zaplatím do kasy, to je jasné. Už mi to tam Koloušek (Petr Kolouch) připomínal.

Víte kolik vás to bude stát? Je to v řádu stokorun?

Je to v řádu více stovek... (smích)

Puk jste si stihl schovat?

Mám, přivezl mi ho Šimon Stránský.

V extralize jste už tři sezóny, ale maximum bylo deset zápasů v sezóně 2015/2016. Letos už jste odehrál jednadvacet utkání. Jak si to užíváte?

Moc. Jsem rád za každý zápas, kdy dostanu šanci. Pokaždé je to obrovská zkušenost, obzvláště teď, kdy už jde všem o hodně. Je to vyhecované, jako v play off. Žádný hokejíček, jako na začátku sezóny. I dneska za stavu 5:1 pro nás Chomutov stále věřil, dal dva góly a chtěli vyhrát i za nepříznivého stavu.

Měli jste v hlavách, že už ten náskok nemůžete ztratit, nebo čím si vysvětlil ten špatný vstup do třetí části?

Není to první zápas, co se nám stalo, že jsme do třetiny vstoupili takhle špatně. I proti Třinci jsme to předvedli a musíme si na to dávat pozor. Více se soustředit, protože ten výsledek to pak trošku znehodnotilo. Musíme si to srovnat v hlavách, hrát pořád stejně a nepovolit.