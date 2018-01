Ptáček si připsal 1210. start. Někteří koukali, co tam dělám, smála se sparťanská legenda

Prožil emotivní večer. Už půl roku si František Ptáček užívá hokejového důchodu, jenže v úterý znovu nazul brusle a oblékl dres pražské Sparty, s níž slavil čtyři mistrovské tituly. Dvaačtyřicetiletý bek se na jedno střídání zapojil do třaskavé bitvy s Brnem, čímž zaokrouhlil počet svých startů v nejvyšší soutěži na 1210.

Pražané tak ocenili klubovou ikonu, která za ni odehrála celkem 711 duelů. „Já s nadsázkou říkám, že tohle vymyslel někdo nahoře. Bylo to pěkné jak pro mě, tak pro fanoušky i kluky v kabině, i když někteří koukali, co tam dělám," usmíval se někdejší kapitán Pražanů, jenž se před začátkem duelu stal ostře sledovanou postavou. Od dalšího bývalého zadáka Sparty Pavla Šreka obdržel památeční plaketu, přičemž si vychutnával ovace příznivců, kterých do libeňské O2 areny dorazilo více než jedenáct tisíc.

S tradičním číslem 2 na zádech pak nechyběl v zahajovací formaci spolu s dalším obráncem Petrem Kalinou a útočníky Lukášem Pechem, Miroslavem Formanem a Lukášem Klimkem. Před úvodním vhazováním se celá pětice ještě radila ve středovém kruhu. „Říkal jsem jim, že bychom mohli sehrát signál, ale nevyšlo to," litoval Ptáček, který se krátce po buly dostal k puku. „To bylo dobré, že to šlo hned na mě, ale tohle domluvené opravdu nebylo," smál se.

Na ledě nakonec strávil dvaatřicet vteřin. „Já bych zůstal i déle, ale všichni hráči ze Sparty i Komety už šli střídat a vypadalo by blbě, kdybych taky nešel," přiznal.

Přestože bohatou kariéru už uzavřel, hokej si občas zahraje. „Ale v tom mém se nestřídá tak rychle," pokračoval dobře naladěný zadák, jenž na chvíli ještě usedl na střídačku a dal fandům naději, že by se mohl v zápase ještě objevit. „Já bych odešel do kabiny hned, ale bylo by blbé jít přes obránce. Dobře vím, jaké to je, když tam někdo chodí. Takže jsem čekal na reklamní přestávku a proběhl pryč," vysvětloval.

Ve Spartě se věnuje mládeži

Za mateřský klub si zahrál po dlouhých devíti letech. „Bylo to opravdu příjemné, a ještě pár sekund před koncem jsem věřil, že to bude i vítězné," zmínil koncovku střetnutí, kterou sledoval už v civilu. Sparťané drželi těsný náskok 3:2, jenže šest vteřin před vypršením šedesáté minuty srovnal Erat a v patnácté vteřině prodloužení dokonal obrat Komety, jejíž barvy v extralize Ptáček naposledy hájil, talentovaný Nečas. „Při vyrovnávacím gólu se Brněnští dobře překřížili a měli i štěstí, že se jim puk odrazil na hůl. Chyby jsme udělali, ale to si kluci rozeberou pak s trenéry," řekl Ptáček po svém posledním utkání.

„Kdo ale říkal, že bylo poslední? Termín uzavření soupisek je až ve středu o půlnoci," culil se matador, jenž od léta předává zkušenosti mladým nadějím. Ve Spartě působí jako asistent trenéra mladšího dorostu. „Nebránil bych se tomu hrát dál, ale není to to, co je nejdůležitější. Pracuji s mládeží a dodělávám si trenérské vzdělání," tvrdil.

Sparťanská legenda si posteskla, že při její rozlučce chyběl v sestavě veterán Jaroslav Hlinka, s nímž v minulosti hrával. „Bylo by to příjemné. Ale to je hokejový život a dneska na něj nevyšlo."

Ptáček, který působil i v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Hradci Králové nebo Brně, vylepšil svou bilanci na druhém místě historického pořadí hráčů s největším počtem zápasů v extralize. "Pamatuju si první extraligový zápas a hodně mám taky v paměti, když Sparta sebrala titul Vsetínu. Byl tehdy hodně silný a do té doby neporazitelný," připomněl.

Absolutní rekord v počtu extraligových zápasů (1237) drží plzeňský zadák Petr Kadlec.