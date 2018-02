Z diety jsem hotovej, steak bych spolkl na jeden zátah! Bulíř léčí záhadné virové onemocnění

Jak se nemoc projevila?

Během prosince jsem se cítil hodně unavený, ale furt jsem si myslel, že je to z vyčerpání, protože se hrálo hodně zápasů. Už před Vánocemi proti Boleslavi jsem dokonce musel jít po druhé třetině předčasně do kabiny. Byl jsem úplně vyšťavený, až mi to přišlo divný. Doktor mi dal kalciovou injekci, jenže po ní jsem hned zvracel... Až z krevních testů se přišlo na to, že jde o nějaké virové onemocnění.

Tušíte příčinu?

Vůbec. Prý to může být ze slin, z nádobí, těžko říct. Už přes měsíc jsem bez pohybu. Teď záleží, co mi řeknou doktoři, každý týden chodím na testy a hodnoty už naštěstí padají dolů.

Je tedy možné, že si ještě v této sezóně zahrajete?

Nikdo nic neví. Doktorka mi řekla, že je to dost záludné onemocnění, že nikdo nedokáže odhadnout dobu, jakou léčba zabere. Doufám ale, že se dám do kupy aspoň na závěr sezóny.

Únava už tedy mizí?

Na těle ji stále cítím. Normálně vstávám na tréninky v půl devátý a jsem v pohodě. Teď ale vstanu v deset a cítím se unavený. Při chůzi se za chvíli zadejchám. Prý to k tomu patří, jenže mně bylo pokaždé špatně i z jídla. To se teď také zmírnilo. Držím úplnou dietu. Což je tedy hrozný, z toho jsem úplně hotovej.

Hovězí steak, který si v Liberci tradičně před play off děláte, by bodl?

Ten bych teď spolkl na jeden zátah! Rád bych se něčeho pořádného zase nadlábl, ale zatím můžu jen lehká jídla, maso na vodě, dělané v páře, přílohy bez omáček a podobně.

Kariéra v ohrožení není?

To doufám! Snad přede mnou nikdo nic netají. Takový scénář si ani nechci představovat. Pořád doufám, že ještě stihnu klukům letos pomoct. Vůbec si nepřipouštím, že by se nehrálo play off.

Jak vůbec zvládáte dlouhou pauzu bez hokeje?

Už před rokem jsem přišel skoro o celé play off kvůli zraněnému ramenu. Jsem z toho hodně smutný, minulou neděli se Zlínem jsem chtěl dokonce po druhé třetině odejít z hlediště domů. Ne proto, že by mě hokej nebavil, ale protože když nemůžu být na ledě, těžko se mi na to kouká. Člověk je každý den na zimáku, má stejný režim, a jak je najednou bez toho, hlava to snáší těžko. Aspoň že si můžu doma užít čas s malou, to je taková vzpruha.