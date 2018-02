Další tresty za fanoušky! Platit bude Kometa, Sparta i Jihlava

Kometa byla v aktuální sezóně potrestaná již třináctkách a v součtu musel úřadující mistr zaplatit již 140 000 korun. Drtivá většina trestů však souvisela s vulgárním skandování fanoušků na adresu soupeře či rozhodčích. Kvůli tomu má Brno i uzavřenou tribunu E pro nejbližší domácí utkání v neděli.

Zábranký pyrotechniku odsoudil

Poslední prohřešek však souvisí s použitím pyrotechniky ze strany jeho příznivců v zápase v Chomutově. "Tohle jednoznačně odsuzuju. Chování sektoru hostů v Chomutově po skončení utkání nemá s hokejem ani s emocemi co do činění. Je to normální ubohost, která jasně a cíleně poškodila Kometu," zlobil se majitel a trenér Libor Zábranský na klubovém webu. Za použití pyrotechniky bylo Brno potrestáno potřetí v sezóně.

Jihlava dostala pokutu za utkání proti Pardubicím, kdy byl mimo jiné na ledové ploše zasažen mincí brankář Dynama Ondřej Kacetl. Dukla dostala vyšší pokutu než Sparta i proto, že s podobným prohřeškem měl nováček soutěže problém již podruhé. Pražané v zápase proti Plzni poprvé, navíc chování fanoušků nemělo vliv na průběh utkání a zdraví jeho aktérů.

Disciplinární komise se bude nyní zabývat i odporem Plzně, který podala proti čtvrtečnímu trestu, kdy byla Indiánům stejně jako o den dříve Brnu uzavřena část tribuny, kde se nachází "kotel".

"Přestože podání odporu proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek, (vedení klubu) věří, že se jím bude disciplinární komise operativně zabývat," uvedli zástupci vedoucího týmu soutěže. Sektor 112 plzeňského stadionu má být uzavřen v nedělním zápase proti Chomutovu.