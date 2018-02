Snad se nebudu kvůli Jágrovi stěhovat, vtipkoval třinecký Svačina

Senzace se nekonala. Poslední Litvínov bojoval na ledě třetího Třince statečně, sérii porážek ale nepřerušil. Na třineckém ledě prohrál 3:4 a připsal si třináctou porážku v řadě. Naopak Třinec pokračuje ve vítězné jízdě šestou výhrou. Třemi nahrávkami režíroval vítězství Třince útočník Vladimír Svačina. „Sešlo se to, byl jsem dost na puku. Kromě první třetiny, kdy jsem se hledal, to bylo dobrý. Všechny tři góly byly pěkné akce, ale jinak to z naší strany bylo takové utrápené,“ komentoval Svačina.

V první třetině nebylo znát, že hraje třetí proti poslednímu, čím to?

Nevím proč, ale na začátku jsme byli všude pozdě, nedohrávali jsme, byli jsme takoví zpomalení... Naštěstí to Šimi (Šimon Hrubec) pochytal, po první třetině to mohlo být 0:3 a vůbec bychom se nemohli divit. Zlaté tři body do tabulky, ale hra nebyla moc dobrá.

Šance jste ale měli. Třeba vy osobně jste byl ve druhé třetině u tyčky úplně sám. Co se stalo?

Kdyby to byl gól, tak by to byla pěkná haluz. Střílel jsem to pomalu z brankové čáry, snažil jsem se to hodit spíše gólmanovi do nohy, že se to odrazí do branky. Z toho úhlu to fakt nešlo trefit. Šlo to do tyčky, do nohy a od nohy do brány, ale gólman to chytil. Tak nějak to popisuje moje střelecké štěstí. Co se dá dělat, kdybych to trefil, byl by to spíš šťastný gól.

Po vaší nahrávce vstřelil Jiří Polanský gól na 2:1. Byla to klíčová akce?

Byl to hodně důležitý gól, protože Litvínov měl šance dá se říct celý zápas. Jak srovnali na 1:1, bylo důležité, že jsme šli zase do vedení. Kdyby dali oni gól, tak nevím, co by se dělo s naší hrou.

Včera vám klub dojednal možnou posilu pro play off. Jak jste přijali, že si možná zahrajete v jednom týmu s Jaromírem Jágrem?

Tak pokud mi nevezme fleka... (smích). Já sedím v rohu v kabině a kluci říkali, že Jarda musí sedět taky vždycky v rohu, tak doufám, že nebudu mít věci v krabici a přestěhované na jiném místě. Všichni se na něj těšíme a doufáme, že se tady objeví. Tím ale určitě nikdo, ani já, nepřejeme nic špatného Kladnu. Přejeme jim úspěch, ale nepoštěstí se každý den, abychom si mohli zahrát s takovou legendou.