Dietz rozhodl v prodloužení o výhře Chomutova nad Libercem

Oba týmy bojují o účast v předkole play off a na hře to bylo vidět. Po vyrovnaném úvodu dvakrát nebezpečně střílel obránce Mrázek, branku Willa však netrefil. Libereckého gólmana poté nepřekonal ani Koblasa.

Ve druhé polovině první třetiny převzali iniciativu hosté, ani oni však nedokázali otevřít skóre. Čekání na první branku neukončila ani první přesilovka Tygrů. Lukeše na druhé straně nepřekonal z brejku Redenbach.

Čísla přetlačované ve 4⃣6⃣. kole:



3⃣ tolikátý GWG v #TELH vstřelil @standietz

4⃣ tolikrát letos skóroval Vladimír Růžička proti Liberci

🔝 Vladimír Růžička si 1⃣5⃣. 🚨 vytvořil střelecké maximum v #TELH

9⃣5⃣,6⃣5⃣ % = úspěšnost @lukes_stepan v utkání#CHMvLIB pic.twitter.com/W7Nor1BQNE — Piráti Chomutov (@PiratiChomutov) 2. února 2018

Ve 28. minutě během oslabení ujel do brejku Huml, Willa však také nepřelstil. Oporu Pirátů to ale dlouho mrzet nemuselo, ve 32. minutě totiž posunul domácí do vedení do sestavy se navrátivší Růžička.

Zvýšit náskok Chomutova mohl v další přesilovce Knot, trefil však jen tyč. V závěru druhé třetin neproměnili rychlý protiútok Lauko s dorážejícím Dietzem. Přečíslení ve 44. minutě nevyužili ani Smejkal s Koblasou.

Šance si však vypracovali i hosté. Lakatošova střela se otřela o tyč, následně v dobré pozici nepřesně zakončoval Kvapil. Jedinečnou šanci vyrovnat měl Liberec při vyloučeních Růžičky a Smejkala, přesilovku pět na tři sice hosté nevyužili, ale pět sekund po návratu prvního provinilce na led skóroval v klasické početní výhodě Krenželok. O vítězi se tak rozhodlo v prodloužení, které ukončil již po 18 sekundách po Koblasově přihrávce Dietz.