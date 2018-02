Mountfield zlomil Spartu dvěma góly za čtrnáct vteřin

Hosty mohl v 7. minutě poslat do vedení reprezentant Řepík, jeho střelu po ledě ale vykopl betonem Pavelka. Hradecká dvojka opět dostala šanci od první minuty, protože Rybár je stále nemocný. Do vedení se i proto dostali domácí. V 9. minutě Graňák našel dlouhou přihrávkou Koukala, který kombinaci ještě vylepšil nahrávkou Červenému. Útočník Mountfieldu střílel prakticky do prázdné branky.

Hostům se ale podařilo vyrovnat, když Pavelkovo zaváhání využili Řepík s Buchtelem a Sparta srovnala dokonce v oslabení. Další přesilovka však už Hradci vyšla: V 18. minutě se tvrdou ranou prosadil obránce Filip Pavlík.

Druhá třetina byla hodně bojovná. Blíže ke gólům měli domácí, jenže Bergrův pokus zastavila tyč a po Zigově střele po ledě se vytáhl gólman Laco, který dostal po delší době přednost před Aittokalliem.

Přesto dění ve druhé části nakonec řádně ovlivnilo skóre. Vše se událo v poslední minutě. Jedenačtyřicet sekund před koncem Cingel přihrál Džerinšovi, který zamířil mezi Lacovy betony. Pro Spartu to byla rána, již navíc o čtrnáct vteřin později umocnil Látal, který zvládl blafák do bekhendu.

Ve třetí třetině mohla Sparta snížit, ale ve 48. minutě chytil Pavelka nebezpečnou Buchteleho dorážku a od té chvíle Hradec držel soupeře na distanc a kontroloval tříbodovou výhru.