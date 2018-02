Kořenář si dal první nulu jako dodatečný dárek k narozeninám

"Kluci v kabině už mi hned říkali, že to budu mít asi drahé, ale to k tomu patří," komentoval čisté konto brankář Dukly, který převážnou část sezony strávil na hostování v první lize.

Do branky extraligového nováčka se prosadil až po návratu z juniorského mistrovství světa, kdy v Jihlavě zaujal místo Jakuba Škarka. "Měl jsem z dnešního zápasu trochu nervy. Z Komety jsem měl respekt, protože je to kvalitní mančaft, ale jsem rád, že to takhle dopadlo," oddechl si Kořenář, který si připsal 32 úspěšných zákroků.

Kometa marně dotahovala ztrátu, z Jihlavy odjíždí poprvé v sezóně bez bodu. #JIHvKOM #TELH pic.twitter.com/lLrkBA8LUh — HC Kometa Brno (@HCKometa) 2. února 2018

Zklamání v jinak pro něj povedeném zápase zažil v polovině první třetiny, když oba fanouškovské kotle odešly ze stadionu a zbytek úvodní části hry se dohrával v komorní atmosféře.

"Bylo to tady pak jak na tréninku. Připomnělo mi to loňské angažmá v Americe, kde takovéhle ticho bylo pořád. Podle mě by se to mělo pustit, protože fanoušci v Česku k hokeji prostě patří. Když na tribunách nejsou, tak to není ono. Naopak když skandují, tak utkání má o dost větší náboj," řekl.

Gólman, který má aktuální úspěšnost přes 95 procent, se na Kometu nijak zvlášť nepřipravoval. "Jako před každým zápasem jsme se dívali na její přesilovky, kterých naštěstí dnes moc neměla. Jinak jsem si hlavně dával pozor na Martina Nečase, aby mi nedal branku," připomněl s úsměvem souboje bývalým spoluhráčem na juniorském šampionátu.