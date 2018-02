Litvínov po třinácti porážkách zabral a zdolal Mladou Boleslav

Hokejisté posledního Litvínova zdolali ve 47. kole extraligy Mladou Boleslav 4:3 v prodloužení a ukončili sérii třinácti porážek. Nový šéf střídačky Vervy Jiří Šlégr, který nahradil odvolaného trenéra Radima Rulíka, se dočkal vítězství na desátý pokus. Hosté si čtvrtou prohrou z posledních pěti zápasů znovu zkomplikovali boj o desítku pro play off.

Jako první zahrozili domácí. Mikúš vypálil od modré čáry a puk odrazil od Hanzla těsně nad horní tyčku. Na druhé straně se do šance dral Orsava, ani on neuspěl. Ve čtvrté minutě byl blízko úvodní branky Litvínov, ale pokus Marka Růžičky skončil na horní tyči.

I nadále se příležitosti střídaly na obou stranách. Za hosty neuspěl Žejdl ani Valský, který trefil také brankovou konstrukci. V osmé minutě se řítil na Jana Růžičku v oslabení Matoušek, hostující brankář však zakročil vyrážečkou.

V 17. minutě se radovali z vedení hosté. Orsava si kličkou vychutnal Baránka, pohrál si i s Kantorem a otevřel skóre. Litvínov vyrovnal dvě vteřiny před první pauzou, když využil přesilovou hru při Žejdlově trestu obránce Kubát.

Úvod prostředního dějství vyšel hostům. Klepiš našel Pacovského, jehož uhlídal Čutta, a Mladá Boleslav opět vedla. V 22. minutě Jánský narazil Lence na plexisklo, to se rozsypalo a utkání bylo na 15 minut přerušeno. Oba týmy se odebraly do kabin a po pauze se chvilku nemohly dostat do tempa.

Ve 27. minutě zahrozil Pacovský, ale Kantor zakročil. Na druhé straně v oslabení v úniku Lukeš svou střelou ještě Jana Růžičku nepřekonal, ale z dorážky už vyrovnal Hübl. Poté hrály oba týmy odpovědně do defenzívy a šance chyběly.

Třetí branku hostů měl na hokejce Klepiš, který zůstal v 43. minutě zapomenutý před Kantorem, domácí brankář svůj tým podržel. V další šanci se ocitl Žejdl, ale i s jeho jedovkou z mezikruží si litvínovský gólman poradil.

Dočkali se naopak domácí. Ve 48. minutě se Hübl zorientoval před brankou a bekhendem vstřelil svůj druhý gól v utkání. Mladá Boleslav dokázala vynutil prodloužení. Žejdl z pozice mezi kruhy 28 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal na 3:3. Verva ale už další porážku nepřipustila. Po 55 vteřinách nastavení rozhodl dorážkou vlastní střely Lukeš.