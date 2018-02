Klíčový zákrok? Málem jsem si při něm urval tříslo, svěřil se gólman

Těsné vítkovické vedení 1:0 mohl z brejku smazat nejprve Radek Hubáček a po něm ještě dorážející Lukáš Anděl. Neuspěli. „Chtěl jsem to tam dorazit, Bartošák mě ale výborně vychytal," popisoval Anděl situaci z 26. minuty, kdy se v téměř prázdné brance najednou objevil brankářský beton. „Z protiútoku jsme pak dostali gól, potvrdilo se nedáš dostaneš. Tahle pasáž rozhodla. Mohlo to být 1:1, bylo to 2:0, bohužel," litoval promarněné šance jihlavský hokejista.

Jako zlomovou viděl situaci před druhým gólem duelu také Bartošák, který parádní roznožkou prakticky zahájil rychlý protiútok, na jehož konci zvyšoval na 2:0 Patrik Zdráhal. „Byla to důležitá situace, možná i zlomová. Ale já ji viděl tak, že jsem si u té dorážky málem urval tříslo," pousmál se vítkovický gólman.

Svůj zdravotní stav později upřesnil. „Trošku to cítím, ale není to nic vážného. V úterý budu určitě chytat. Tedy určitě ne, bude záležet na trenérech," dodal gólman, jenž se po úterním kole, v němž Vítkovice doma hostí Kometu Brno, připojí k reprezentačnímu výběru pro olympijské hry v Koreji.

Žádný zdravotní problém se mu proto vůbec nehodí. „Cítím se stoprocentně. Celkově moje flexibilita trošku vázne, takže jsem se trošku soustředil na to, ať se tam už moc nenatahuju a doženu to rychlostí," řekl Bartošák.

A to se mu podařilo stoprocentně. K pátému čistému kontu potřeboval vítkovický brankář pětadvacet úspěšných zákroků a v závěru se několikrát vypořádal i s jihlavským přečíslením. „Nějaké myšlenky na to, že by bylo pěkné mít další nulu, tam na konci určitě byly. Ale v konečném důsledku jsou nejdůležitější tři body. Toho si cením ještě více. Soustředili jsme se na to, že tři body potřebujeme k tomu, abychom se udrželi na čtvrtém místě a zůstali na dostřel týmům, které jsou nad námi," řekl Bartošák.