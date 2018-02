Pardubice vydřely výhru v souboji o sedmé místo

Duel měl až do sedmé minuty poměrně klidný průběh, pak ale po nenápadné chybě v domácí obraně trefil Krenželok břevno. Liberec si v první třetině zahrál hned šest minut v přesile jednoho muže, ale nebezpečný nebyl. Naopak po vypršení jednoho z trestů byl ve velké šanci Rolinek. V závěru první třetiny zahodil největší možnost domácích Poulíček, který z mezikruží trefil jen Willa.

Po přestávce si přesilovku zahráli i domácí, přesto remízový stav trval až do 28. minuty, kdy do branky prošla Pyrochtova střela. Krátce nato mohl srovnat Petr Sýkora, jenže jeho střelu zastavila tyč. Dynamo si následně připravilo několik šancí a liberecký brankář měl hodně práce, aby těsné vedení udržel.

To se mu dařilo až do 35. minuty, kdy v přesilovce vypálil Tomášek a kotouč v cestě do branky ještě tečoval Treille. Bílí Tygři si mohli vzít vedení okamžitě zpět, ale Šmíd z dorážky do odkryté části branky trefil jen Kacetlův beton.

Remízový stav nutil oba týmy hlavně k bezchybné defenzívě, a tak se ve třetí třetině na větší šance čekalo. Až přišla 46. minuta a po závaru před Willem dostrkal kotouč se štěstím do branky Beran. Dynamo po vstřeleném gólu ožilo a další šance měli Marosz a opět Beran. Ty sice gólem neskončily, ale domácím se dařilo nepouštět Bílí Tygry do šancí. Výjimkou byla nepřesná střela Bakoše zblízka.

Už tři minuty před třetí sirénou sáhl Liberec ke hře bez brankáře a vynutil si obrovský tlak. Vyrovnání měl na hokejce Kvapil, ale nestihl puk dorazit, poté trefil tyčku Pyrochta. Na druhé straně minul prázdnou branku Tomášek. Domácí s vypětím všech sil těsný náskok a tříbodovou výhru udrželi.