Zlín otočil v Třinci ve třetí třetině skóre a udržel šesté místo

Úvod se nesl ve znamení převahy domácích, ale šance Růžičky, Hrni a Petružálka zneškodnil Kašík. Jejich aktivitu poté zmrazil z ojedinělého protiútoku Šlahař, který zakončil hezkou souhru Zlínských mezi betony gólmana Hrubce a připsal si první trefu sezony. Třinečtí ale zaslouženě - i když se štěstím - vyrovnali. Poprvé v extralize se prosadil Musil, když si jeho střelu srazil do vlastní sítě Ondráček.

Prostřední část začala stejně jako první a šance Ocelářů narůstaly jako houby po dešti. Ujala se ale jen jediná, když kanonýr Růžička využil u zadního hrazení zaváhání Fořta, vybruslil před branku a trefil se přesně nad Kašíkovu vyrážečku. Spoustu dalších ran zlínský gólman kryl, při pokusu Svačiny ho zachránila tyč. Poměr střel po čtyřiceti minutách byl jednoznačný: 28:11.

Hosté sice mohli být rádi, že neprohrávali vyšším rozdílem, ale z jedné nenápadné akce mohli vyrovnat. Matějíčkovu střelu tečoval Bukarts do brankové konstrukce. Po minutě hry ze třetí třetiny se ale Zlín už radoval z gólu. Velký přehled ukázal Bukarts, po jehož křížném pasu střílel v početní výhodě do odkryté branky Honejsek.

Nerozhodný stav vydržel až do času 55:44, i když chvíli předtím z úhlu minul prázdnou zlínskou branku Růžička. Z protiútoku Honejsek našel mezi kruhy osamoceného Šlahaře, který se trefil přesně do růžku. Do rozhozené třinecké obrany, která kvůli zranění kapitána Krajíčka dohrávala na pět hráčů, si ještě našel v závěru cestu ke čtvrtému gólu Ondráček. Zlín tak v Třinci vyhrál v této sezoně i podruhé.