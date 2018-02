Erat dostal volno, Němec ve Vítkovicích hrál. Zvládl jsem to a můžu letět, usmíval se brněnský bek

Na vítkovický led mohli den před odletem do Jižní Koreje vybruslit tři olympionici. Nakonec do utkání zasáhl pouze obránce Komety Brno Ondřej Němec. Vítkovický gólman Patrik Bartošák byl tentokrát pouze na střídačce a hostující kapitán Martin Erat dostal volno. „Do šestého jsem tady pro Kometu, proč bych neměl hrát. Nejde přemýšlet nad tím, že by se něco mohlo stát. Co se má stát, to se stane. Zvládl jsem to v klidu, jsem zdravý a můžu odletět,“ usmíval se po výhře Brna ve Vítkovicích 2:0 Němec.

Souboj o čtvrtou příčku jste zvládli lépe. Ve Vítkovicích jste vyhráli podruhé, aniž byste inkasovali. Je to dobrá zpráva před play off, ve kterém můžete na Vítkovice narazit už ve čtvrtfinále?

Je fajn, že jsme před olympijskou přestávkou dokázali dvakrát vyhrát. Teď přijde pauza a je potřeba, aby se tým připravil a potrénoval na play off. Myslím, že Vítkovice jsou asi nejpravděpodobnější soupeř, kterého v něm potkáme, takže se musíme připravit i takticky.

Přivítal byste Vítkovice jako soupeře v play off?

Respektuju jejich sílu, letos jsme se o tom přesvědčili. Mají výborného gólmana, dobrý systém v obraně, takže by to byl těžký soupeř. Teď jim chyběli nějací hráči, za měsíc se určitě uzdraví, dají se do kupy. Pokud bychom na ně narazili, tak to bude těžký soupeř.

Uhráli jste to s nulou, ale tak hermeticky uzavřeno jste to neměli...

Dali jsme dva góly, oni měli šance hlavně v první třetině. Podržel nás Mára Langhamer. Bylo potřeba, aby se naši gólmani dostali do pohody. Aby nám věřili a my mohli věřit jim. Máme dva výborné brankáře. Jde o to, aby se dobře nachystali na play off a my se budeme snažit jim jejich práci co nejvíc ulehčit.

Někteří hráči už se šetří na olympiádu, vy ne. Všechno v pohodě?

Jo. Majitel se mě ráno ptal, jestli chci hrát. Řekl jsem mu, že do šestého jsem tady pro Kometu. Nejde přemýšlet nad tím, že by se něco mohlo stát. Co se má stát, to se stane. Zvládl jsem to v klidu, jsem zdravý a můžu odletět.

Martin Erat ale nehrál. Je v pohodě?

Martin je v pohodě, dostal prostor si oddechnout, aby byl fit na olympiádu a mohl tam tým táhnout.

Majitel Komety Libor Zábranský vám přál zdraví a medaili z olympiády. Je reálné to splnit?

Musíme si klást tyhle cíle. Český hokej si musí klást cíle nejvyšší. A jak řekl i Martin, jedeme tam pro medaili. Všichni si ji chceme přivézt.

Rusové mají už delší čas volno. Jak tohle vnímáte, že jste hráli do poslední chvíle?

Je škoda, že se tomu mohli všichni přizpůsobit a u nás to nešlo. Tým mohl být pohromadě delší dobu. Je to škoda, na druhou stranu je kalendář strašně nabitý.