Asi bráchovi koupím pivo, glosoval František Lukeš gól do sítě sourozence

Lukeš překonal Lukeše. Útočník dal gól bratrovi v brance soupeře. Svou třináctou trefou v sezóně starší František pokořil o čtrnáct let mladšího Štěpána a srovnával na průběžných 2:2. Zápas nakonec dospěl do samostatných nájezdů, ve kterých zvítězila Verva a po vítězství 4:3 si připsala druhou výhru v řadě.

„Hráli jsme proti sobě už dříve včetně přípravy, ale předtím jsem ho ještě nepřekonal. Teď to tam spadlo, asi mu koupím pivo," prohodil František Lukeš, jenž má v poslední době dobrou střeleckou formu. „Dostal jsem nahrávku ze strany a musel jsem do puku trochu plácnout. Myslím, že jsem ho umístil dobře k tyči, brácha na kotouč nedosáhl. Byl to gól, se kterým nemohl nic dělat," líčil pětatřicetiletý František. Jednadvacetiletého bratra přesto za jeho výkon ocenil. „Chytal výborně. Třeba Karlu Kubátovi v první třetině zneškodnil střelu do prázdné branky. Zaslouží obdiv," konstatoval litvínovský útočník.

Verva vyhrála podruhé za sebou. „Počkali jsme si na chomutovské chyby. Celkově to byl dobrý zápas, od kterého se musíme odrazit. Vyšly nám dvě přesilovky. Nesklonili jsme hlavy a rozhodli v nájezdech," těšilo staršího z bratrské dvojice Lukešů.

Chomutovský Štěpán Lukeš přiznal, že se před zápasem s bratrem nehecovali. „Jen jsme si řekli, že se uvidíme," naznačil gólman, že se sourozenci soustředili především na dění na ledě. „Brácha protečoval nahrávku a dal mi to do protipohybu," vrátil se ještě k inkasovanému gólu.

Piráty prohra mrzela. „Je to nepříjemná ztráta. Fanoušci asi čekali, že bychom měli nad Litvínovem vyhrát, když je poslední. Asi jsme tím byl svázaní," uvažoval brankář Pirátů.

Chomutov přesto neztrácí naději na předkolo play off. „Během olympijské přestávky si snad vyčistíme hlavy. Alespoň v to doufáme. Šanci stále máme," konstatoval.

Litvínov i Chomutov se střetnou i v rámci přípravy během reprezentační pauzy, Piráty navíc čeká atraktivní duel s Dynamem Moskva.