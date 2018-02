Při černé sérii by nám nepomohl ani Dominátor z Nagana, říká litvínovský gólman Kantor

Jak byste charakterizoval počínání mužstva při nedávné černé sérii třinácti porážek v řadě?

Výsledky nebyly dobré. Dostávali jsme hodně gólů. A co jsme předváděli v jednu dobu, tak tehdy by nám nepomohl asi ani Dominátor Dominik Hašek s výkony z Nagana. Byla to otřesná bilance. Ale mám dojem, že se postupně zlepšujeme. Přicházejí i body. Urvali jsme čtyři za poslední dvě kola a chytá se mi lépe.

Ze dna tabulky ale máte značný čtrnáctibodový odstup od dvanáctého místa, které zaručuje vyhnutí se baráži. Chystáte se už vnitřně na boj o záchranu?

Ta propast je bohužel hrozně velká. A to je moc zásadní rozdíl na to, abychom se na dvanáctou příčku nějak dotáhli. Přitom vnímáme, že všechny týmy v extralize mají výborné hokejisty. Třeba Mladá Boleslav je právě dvanáctá a na hraně předkola play off i s hráči jako je Klepiš. Extraliga je opravdu těžká, ať hrajeme s kýmkoli.

Zdolali jste Mladou Boleslav v prodloužení a Chomutov po samostatných nájezdech.

V prodloužení a při penaltovém rozstřelu je to loterie a o štěstí. Před zápasem v Chomutově jsme se dívali na video, co by mohli Chomutovští dělat. Ale při zápase člověk reaguje intuitivně. Kluci dali v nájezdech dva góly, já jsem žádný nedostal a vyhráli jsme.

Co říkáte na hru obrany?

Myslím, že už hrajeme lépe dozadu. Snad se od toho odrazíme k lepším výsledkům.

Momentálně vám patří pozice litvínovské brankářské jedničky. Co to pro vás znamená?

Petrásek laboruje s lehčím zraněním a takhle to vyplynulo. Trojici s námi tvoří Kuba Soukup a máme perfektní vztahy. Cítím se lépe než dříve, je to v pořádku. Možná je pro nás škoda, že nastala olympijská přestávka a že se liga přerušila.