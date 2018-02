Reprezentanti jsou zpět! Filippi s Bulířem se vrátili a porazili Jihlavu. Mohou hodně pomoci, věří Pešán

„Jsem rád, že to dopadlo. Už jsem nevěděl, co dělat, byl jsem z toho hotový, jen doma čekat a trénovat. Hlavně, že jsme vyhráli, jinak by se to takhle dobře nehodnotilo," radoval se z comebacku Tomáš Filippi.

„Když se vrátil jeden, tak musí i druhý," vtipkoval Bulíř. „Prostě to tak vyšlo. Jsem rád, že jsem se dal do kupy takhle rychle. První prognózy byly na tři měsíce a dýl. A nakonec z toho byly dva měsíce a jsem zpátky. Jsem rád, že se to takhle hejblo," těšilo Bulíře, jehož od hokeje před Vánoci odstavilo virové onemocnění, které mu způsobovalo velkou únavu.

To Tomáš Filippi musel na podzim předčasně skončit v Magnitogorsku kvůli bolavým zádům. Naposledy za Metallurg nastoupil devátého prosince. Od té doby se kurýroval. Jako volného hráče pak svého odchovance angažovali do konce sezóny Bílí Tygři a po olympijské pauze se český reprezentant vrhl do ostrého utkání.

„Vlastně jsem se rozhodl teprve včera. Nemám teď žádný problémy a po zápase je to dobrý, to je důležitý. Jsem jen unavený, ale dobrý," zhodnotil Filippi.

Nadstandardní, chválil kouč

Očekávaný comeback po tak dlouhé pauze si oba náramně vychutnali. „Už jsem nemohl pomalu ani dospat. Je to přes dva měsíce, co jsem naposledy hrál zápas. Člověk hokej miluje a už mu to pak chybí. Když se na něj jen koukáte, tak to není ono. Strašně jsem se těšil a připravoval se na to už dva týdny v olympijské pauze. A konečně to přišlo. Musím říci, že jsem se cítil dobře a doufám, že to teď bude zápas od zápasu lepší," věřil Michal Bulíř.

Proti Jihlavě nastoupil ve druhé útočné formaci jako pravé křídlo, Tomáš Filippi naskočil coby centr třetí letky. Ani on, ani Bulíř nebodoval. „Jsme strašně rádi, že oba dva hráči vůbec do závěru sezóny zasáhnou. U Michala Bulíře jsme s tím nepočítali a Tomáše Filippiho už vůbec ne. Mohou to být hráči, kteří nám v závěru mohou velmi výrazně pomoci. Na to, že oba dva několik měsíců nehráli, si myslím, že jejich výkon byl velice nadstandardní," chválil navrátilce liberecký trenér Filip Pešán.

A jak se po tak dlouhé přestávce v utkání cítili? „Bylo to lepší, než jsem čekal. Myslel jsem, že budu po zápase víc hotový. Ale naštěstí jsme to měli rozložený do všech čtyř pětek, takže jsme se i do toho tempa líp dostali, na střídačce jsem si odpočinul. Je to dobrý, čekal jsem to horší," přiznal Filippi. Vítěz KHL z předminulé sezóny nakonec zvládl na ledě sedmnáct a půl minuty, připsal si tři střely.

„Sám jsem byl překvapený z toho, v jakém tempu se zápas hrál, jak jsem to udýchal a zvládl," popsal Bulíř, který odehrál přes osmnáct minut. Už zítra se Liberec utká doma s jihlavskou Duklou znovu, tentokrát v rámci 50. kola. V případě další výhry bude blízko jistotě předkola play off.