Pardubice porazily Litvínov a zajistily si postup do předkola

Hokejisté Pardubic porazili v 50. extraligovém kole na domácím ledě Litvínov 2:1 a dvě kola před koncem základní části mají jistý postup do předkola play off. Dlouho se zdálo, že zápas rozhodne jediná branka Kauta z 22. minuty, ale závěr byl ještě napínavý a Litvínov při hře bez brankáře bojoval o prodloužení. Dynamo si ale výhru nenechalo vzít a plným tříbodovým ziskem posílilo navíc i naději na přímý postup do čtvrtfinále - po porážce Zlína na Spartě je šesté.