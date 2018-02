Vítkovice poprvé v sezóně vyzrály na Rybára. Gól mu dal šestnáctiletý Pytlík

Vítkovicím se na návrat extraligový led po třítýdenní olympijské přestávce podařil lépe i přesto, že nastoupili s hodně okleštěnou sestavou. Na ledě chyběl distancovaný Roman, nemocný Tybor a zranění Květoň, Mahbod i Kuczera. Už v první třetině navíc odstoupil Kolouch. Do sestavy Ostravanů tak poprvé v kariéře nakoukl 18letý útočník Radim Toman, další šanci dostal teprve 16letý Jaromír Pytlík.

A oba se podíleli na úvodní brance utkání. Toman si zapsal první extraligový bod za přihrávku a Pytlík premiérovou trefu. „Je to pecka. Moc si to užívám," radoval se mladičký útočník, který po střele Výtiska přetlačil na brankovišti Vydareného a jako první hráč Vítkovic v této sezóně dokázal překonat hradeckého Rybára. „Trochu jsem se bál, že to netrefím, ale jo! Dobrý," culil se Pytlík, jenž sotva splatil půjčku na zápisné za premiérový start, bude platit znovu. Za gól. „Teď jsem se z toho vylízal a začne to znovu. Ale to nevadí, hlavně že jsme vyhráli," svěřoval se Pytlík.

Dej se trefil proti bývalým spoluhráčům

Dvě třetiny stříleli góly pouze domácí hokejisté, ve třetí ale málem o třígólový náskok přišli.

„Ty dva rychlé góly v oslabení utkání zlomily. Přestože jsme třetí část odehráli dobře, domácí nás svou bojovností k vyrovnání už nepustili a vyhráli zaslouženě," uznal hradecký trenér Tomáš Martinec. „V sezóně se nám proti nim nedařilo. K ničemu nás nepouštěli. Chtěli jsme to konečně zlomit, všechny čtyři lajny makaly nadoraz. Na krásu bychom je neporazili," dodal slovenský útočník Vítkovic Rastislav Dej, který se ve druhé třetině poprvé po přestupu do Ostravy trefil proti svém bývalému týmu.

A v závěru utkání mohl přidat i druhý gól. Parádička s hokejkou mezi nohami mu ale nevyšla. „Zkusil jsem to. Kdo nezkouší, neví, jak to skončí. Nebyla to extra střela, škoda, že puk skákal. Jinak by ta střela měla snad jinou kvalitu. Kdyby to vyšlo, byl bych šťastný, ale takhle jsem se stal terčem srandiček," usmíval se Dej.