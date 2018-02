Laš pomohl k obratu dvěma góly a Maxwella překonal kuriózně

"Řekli jsme si, že kdybychom dali rychle gól, tak bude zápas otevřený, protože soupeři jde v tuto chvíli o mnohem více než nám. To se povedlo. Zlomilo se to a bylo vidět, že jsme získali sebevědomí," řekl novinářům Laš, který se trefami v 47. a 57. minutě postaral o vyrovnání na 3:3.

Jeho první gól byl hodně kuriózní. Brankář Brandon Maxwell ztratil hokejku, Lašovo nahozené od poloviny hřiště se od ní odrazilo za záda Američana, který reprezentoval na olympijských hrách v Pchjongčchangu. "Jenom jsem nahazoval kotouč a dostal se dost nepochopitelně do brány," uvedl Laš.

V závěru třetí třetiny po průniku Jana Eberleho dokázal před brankou dorazit puk, který se ještě marně snažil odvrátit Jakub Valský. "Šli jsme všichni do brány, cítili jsme, že je tam šance a byl z toho gól. Mám pocit, že jsem to tam dorazil, možná přes jeho hokejku," popsal souboj s Valským.

Laš: Dostali jsme křídla!

Olomouc se na přelomu třetí třetiny a prodloužení musela bránit při vyloučení Lukáše Galvase, přesto měla i v oslabení šance rozhodnout. Nakonec se jí to povedlo až později po úniku Petra Strapáče. "Takový obrat určitě na týmu, který vedl, zanechá negativní stopy. My jsme naopak dostali křídla," komentoval vývoj Laš.

Přitom první dvě třetiny se Olomouci nedařilo. A to i přesto, že měla proti Mladé Boleslavi za sebou už po olympijské pauze ostrý zápas, v pondělí vyhrála na Spartě 3:2 v prodloužení. "Možná jsme se tím vítězstvím uspokojili a mysleli jsme si, že to půjde samo. První ještě nebyla tak hrozná, ale ta druhá byla úplně tragická z naší strany. Byla to holomajzna a soupeř to potrestal," podotkl Laš.

Po zápase ale mohl být naprosto spokojený. "Vypadá to veseleji. Můžeme se snažit koukat i na první šestku," vyhlíží Laš boj o přímý postup do čtvrtfinále, na který Olomouc ztrácí po dnešku bod. Proti minulé sezóně, kdy museli Hanáci hrát v play out, se mohou těšit na play off. "Věřím, že si to užijeme a že tam budeme hrát nějakou důstojnou roli," dodal Laš.