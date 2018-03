Chomutov po prohře ve Zlíně ztratil naději na předkolo play off

Hokejisté jedenáctého Chomutova prohráli v 51. kole extraligy ve Zlíně 2:5 a definitivně ztratili naději na postup do předkola play off. Semifinalista minulého ročníku už v šesté minutě prohrával 0:2 a i kvůli výhře Sparty nad Mladou Boleslaví bude hrát ve skupině o 11. až 14. místo. Zlín má stále naději na přímý postup do čtvrtfinále, na šesté Pardubice ztrácí dva body.