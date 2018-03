Ať si soupeři vyberou nás, hlásil Řepík, když hattrickem poslal Spartu do předkola

Po svém příchodu na konci ledna ze Slovanu Bratislava čekal šest zápasů na premiérový gól v sezóně za Spartu. V pátečním utkání předposledního kola základní části proti Mladé Boleslavi se hokejový útočník Michal Řepík dočkal ne jednoho, ale rovnou tří. Hlavně jeho zásluhou můžou Pražané po výhře 6:2 slavit postup do předkola extraligového play off. „Je to nejen můj první hattrick v extralize, ale v profesionálním hokeji vůbec,“ usmál se olympionik z Pchjongčchangu.

Už jste zjišťoval, kolik budete muset přispět do týmové kasy?

Pecháček (Lukáš Pech) jako pokladník na mě určitě něco vymyslí. A asi to nebude levný. Už na ledě kluci směrem ke mně něco hlásili, tak uvidím, s čím nakonec přijdou.

Na lepší moment jste si premiérové góly za Spartu v tomto ročníku schovat nemohl, že?

Jsem rád, že mi to tam konečně padlo. Do předkola play off mi zvednou sebevědomí. Hlavní ale je, že jsme to zvládli jako tým a předkolo máme jisté.

Cítíte velkou úlevu, že o předkolo nemusíte bojovat v neděli v přímém souboji s Chomutovem na jeho ledě?

Jsme rádi, že do Chomutova už můžeme jet v klidu a můžeme se připravit na úterý, kdy nám začne předkolo.

Výhra 6:2 nad Boleslaví sice vypadá jako hladká, lehce se ale nerodila. Čím to, že v úvodu jste se trápili a soupeř šel do vedení?

Vůbec nám nešly nohy, měli jsme je těžké a špatně jsme bruslili. Boleslav byla všude o krok napřed, moc nám ale pomohl vyrovnávající gól. Pak už jsme zápas kontrolovali a soupeř byl skoro zlomený. Na konci druhé třetiny jsem je svým faulem, který potrestali gólem na 2:4, vrátil do hry, ale třetí třetinu už jsme si pohlídali. Hráli jsme dobře dozadu, k ničemu jsme je nepouštěli. Když jsme pak dali na 5:2, byl už jsem si jistý, že to zvládneme.

Zjišťovali jste, jak si v souběžně hraném utkání vede ve Zlíně váš konkurent Chomutov? Potřebovali jste, aby získal alespoň o bod méně než vy, což se nakonec po prohře Pirátů 2:5 podařilo...

Ke konci našeho zápasu nám na střídačce výsledek hlásili. Když říkali, že Chomutov prohrává 2:4, věřil už jsem, že si to Zlín nenechá utéct a my taky ne.

Jak náročné bylo nepřipouštět si myšlenky, že se vám předkolo nepodaří uhrát, a místo toho můžete klidně skončit ve skupině o umístění?

Kluci to tlačí celou sezónu, po mém příchodu ze Slovanu Bratislava se nám před olympijskou pauzou nepovedlo vyhrát jediný ze čtyř zápasů, což bylo psychicky dost náročné. Ale naštěstí se nám to teď podařilo zvládnout. Je to úleva. Doufám, že z nás teď všechno spadne, budeme se snažit přes předkolo přejít do čtvrtfinále. Každý má za cíl hrát play off, to je úplně jiná soutěž než základní část. Nikoho nebaví hrát nějaké play out nebo baráž. Celou sezónu se tady dře, a kdybychom jako Sparta neměli hrát play off, bylo by to obrovské zklamání.

Teď naopak pořád máte šanci dosud nevydařenou sezónu zachránit...

Nechceme se ukolébat tím, že jsme v předkole. Věřím, že zabereme, budeme hrát jako tým a předkolo zvládneme. Budeme se snažit jít co nejdál.

Sledujete po očku, kdo by mohl být vaším soupeřem v předkole?

Ale vůbec ne. Jsme rádi, že jsme do něj postoupili. Ať si soupeři vyberou nás!