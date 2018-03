Bylo to špatné. Dostávali jsme jednoduché góly, zlobí se třinecký Marcinko

Poslední domácí zápas před play off z vaší strany nebyl dobrou pozvánkou na vrchol sezóny. Souhlasíte?

Bylo to špatné. Ale měli jsme celý zápas hrát tak, jak do stavu 0:2. To kromě těch dvou gólových střel neměli nic a my jsme je tlačili. Ty zbylé dvě třetiny... dopadlo to, jak dopadlo, těžko se to hodnotí, ale jsme chlapi, jsme tým a musíme se z toho poučit. Celou sezónu makáme a bojujeme o co nejlepší pozici pro play off. Pořád ještě máme ve svých rukou třetí příčku.

Ale už jste mohli mít před nedělní cestou do Mladé Boleslavi jistotu a klid.

Nejvíc mě mrzí ten výsledek a ta hra ve druhé a třetí třetině. Dneska jsme si nezasloužili vyhrát. Nehráli jsme dobře celých šedesát minut. V podstatě ani ta první třetina nebyla nejlepší, to že jsme měli nějakou optickou převahu a stříleli, k ničemu není. Hraje se na skóre.

V utkání jste deset minut odpočívat na trestné lavici? Co jste vyčítal sudím? Že na vás nepískl faul?

Byl jsem spíše naštvaný sám na sebe, že jsem promarnil šanci, kterou jsem měl a rozhodčí to posoudil podle sebe. Jsem zodpovědný za to, co řeknu. Ať už jsem naštvaný na sebe nebo někoho jiného, musím se krotit. Je to moje vina.

Proč vám to dnes proti Pardubicím nešlo? Scházela lehkost, bylo to kostrbaté...

...doplnil bych to i o přesilovky, které nám už delší dobu nejdou. Snažíme se na nich pracovat, protože nám velkou část sezóny výrazně pomáhaly. Když je proměníte, tak vás to posune, v utkání to pomůže. Měli jsme jich opět dost, ale nedali jsme v nich góly. Jim to tam naopak napadalo při hře pět na pět.

Čím vás Pardubice přehrály?

Oni se tlačili do branky, snažili se dát góly. Měli jsme být razantnější v útoku a tím pádem by se nedostávali do těch brejků, ze kterých nám pak dávali až příliš jednoduché góly. To by se nám nemělo stávat.