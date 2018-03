Pardubice čeká derby, to je celkem dobrý, věří liberecký Krenželok před bojem o šestku

Již jasnému vítězi základní části z Plzně dali Bílí Tygři čtyři góly, vyhráli 4:0 a nad Západočechy slavili v této sezóně svůj vůbec první triumf. Přesto pozice Liberce v boji o šesté místo zaručující přímý postup do play off zůstala stejná. Vyhrál totiž i Zlín, Olomouc a Pardubice. A mezi nimi se rozhodne v posledním kole. Aby se bílé šelmy vyhnuly předkolu a šly rovnou do čtvrtfinále, musí vyhrát ve Vítkovicích a doufat v zaváhání Pardubic, které mají o bod více. Ale i Olomouce, neboť Hanáci mají sice stejně bodů, ale lepší vzájemné zápasy.

„Porazíme Vítkovice a uvidíme, jak to dopadne. Pardubice čeká derby (s Hradcem Králové), to je celkem dobrý," poznamenal liberecký útočník Lukáš Krenželok po výhře 4:0.

Proti Plzni odehrál kulatý 800. zápas v extralize. „Raději bych jich měl padesát a osmnáct let," poznamenal k jubileu. Každopádně jako zkušený mazák rvačku do posledního kola v základní části o postup nezažívá poprvé.

„Je to tak pokaždé, taková klasika. Většinou jsem to zažíval, když jsem byl jedenáctý. A poslední dvě kola to zůstane skoro vždycky stejné. Nebo alespoň mi to tak přišlo. Ti nahoře si své výsledky uhrají," řekl Krenželok k ostatním utkáním. Případného soupeře pro předkolo zatím vůbec neřeší. „Musíme vyhrát a uvidí se. Jak si člověk někoho přeje, tak s ním pak prohraje. To je lepší někoho dostat," řekl.

Král nedochytal

„Víme, že to nemáme ve svých rukách. Když Pardubice vyhrají, tak jsou v šestce. Ta je samozřejmě naším cílem, ale když vyhrajeme ve Vítkovicích a skončíme sedmí nebo osmí, budeme hrát předkolo a pokusíme se postoupit do čtvrtfinále přes něj," poznamenal útočník Liberce Jan Ordoš, jenž proti Plzni uzavřel v 57. minutě skóre na 4:0.

To již v brance nejlepšího celku základní části stál Miroslav Svoboda, který ve 48. minutě vystřídal za stavu 1:0 pro domácí zdravotně indisponovaného Tomáše Krále, syna prezidenta Českého svazu ledního hokeje Tomáše Krále.

„Už předtím během zápasu si stěžoval na křeče. Nevím, jestli s tím má problémy. Zase tak dobře ho neznám, protože za nás chytal poprvé. Byl to nějaký kolaps související s křečemi," vysvětlil asistent Plzně Jiří Hanzlík.

Náhradník Miroslav Svoboda pak ze sedmi střel inkasoval třikrát. „Je to těžký jít takhle ke konci zápasu do brány," pověděl Krenželok.

„Nebylo to jednoduché, ale měl bych na to být připravený. Bohužel jsme udělali nesmyslný faul, víc k tomu říci nejde... Máme Prezidentský pohár, jsme spokojení a budeme se připravovat na play off. Tenhle jeden zápas hodíme za hlavu a jedem dál," uzavřel Svoboda. Zatímco Plzni již o nic nešlo, Liberci půjde v neděli o šestku.