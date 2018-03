S posilami jsme měli šťastnou ruku, těší Straku. Kdy se vrátí Gulaš?

Kdyby vám v létě někdo tvrdil, že letos získáte Prezidentský pohár, věřil byste mu?

Moc ne. Chtěli jsme hlavně do play off a doufali v páté nebo šesté místo. Měli jsme skvělý začátek, který byl strašně důležitý. S celou základní částí jsme moc spokojeni. Vyzdvihl bych nasazení, bojovnost a srdíčko. Po olympiádě jsme už o Prezidentský pohár nechtěli přijít. Byla by to škoda.

Zejména v první čtvrtině jste nastříleli spoustu gólů, vaše efektivita byla vysoká.

Byli jsme v psychické pohodě a do brány nám spadlo skoro všechno. Bylo to podložené bojovností a vůlí vyhrávat zápasy a tlačit se do koncovky. Získali jsme tím sebevědomí.

Ze své arény jste udělali téměř nedobytnou tvrz. Pouze jednou jste v ní padli v základní hrací době.

Cítíme se v ní opravdu silní. Máme za sebou fanoušky, kluci si daleko víc dovolí, možná mají i větší nasazení. Trochu mě trápí zápasy venku, kde nepodáváme tak stabilní výkony. A není to jenom o výsledcích, jsme malinko bojácní a nedostáváme se tolik do šancí. Ale ke konci sezóny se naše venkovní zápasy se silnými týmy zlepšovaly.

Vyšly vám i posily. Milan Gulaš ovládl kanadské bodování soutěže, Tomáš Mertl se zase stal nejlepším střelcem.

Někdy s posilami šlápnete vedle. Uděláte třeba výměnu a moc se nepovede. Jenže letos jsme měli šťastnou ruku. Milana známe, v minulosti u nás už působil. Hrál pak ve Švédsku, tedy ve strašně těžké lize. A Tomáš si vede nad očekávání. Celou sezónu předvádí fantastické výkony.

Určitě vás těší, jak si oba borci v elitní formaci vzájemně sedli.

Od Milana jsme měli ohledně Tomáše už nějaké informace, což bylo velké plus. Kluci se znají, hráli spolu odmalička a jsou velcí kamarádi.

O to větší rána musí být pro vás Gulašovo zranění.

Samozřejmě, vypadl nám bezesporu nejlepší hráč, ale hlavně mi ho bylo hrozně líto. Přišel na poslední chvíli o olympiádu. Milana to moc mrzelo, ale už se s tím popasoval a hodil to za hlavu. Play off je teď pro něj velikánská výzva.

Stihne ho? První prognóza hovořila o šesti týdnech pauzy.

Doufáme, že půjde o kratší dobu. Každý se hojí jinak, je to individuální. Máme připravené varianty, kdyby Milan nemohl nastoupit. Pořád ale věříme, že bude fit už na čtvrtfinále.

Před jeho startem vás ovšem čeká skoro dvoutýdenní přestávka. Je to velký problém?

Naopak jsme hodně rádi kvůli Gulimu. Kluci si odpočinou. Budeme mít čas pilovat přesilovky, oslabení, taktické věci a hru v obranném pásmu. Během olympijské pauzy jsme se věnovali kondici a osobním soubojům. Jeli jsme na turnaj do Svatého Mořice a sehráli tam dva zápasy pod širým nebem. V Alpách se nám líbilo a konečně jsme taky viděli sníh... (smích)

Před olympijskou pauzou váš tým trápila početná marodka. Jaká je aktuální situace?

Postupně se všichni vracejí. Preisinger má potíže s lopatkou, navíc dostal angínu, ale na play off už by snad měl být k dispozici. Mimo hru je zatím i Pulpán.

V létě jste opět vsadili na mladého brankáře a tah musíte hodnotit jako povedený. Premiérový extraligový ročník v roli jedničky Miroslavu Svobodovi vyšel.

Chytá fantasticky. Znali jsme jeho kvality a taky věděli, jaký je to kluk. Do týmu nám přesně zapadal. Chtěli jsme velkého gólmana, aby zabral v bráně nějaký prostor. Míra podržel tým v důležitých chvílích. Na zisku Prezidentského poháru má obrovskou zásluhu.

Před osmi lety jste ovládli základní část, ale pak vypadli ve čtvrtfinále s Libercem. Je to pro vás strašák?

Takové věci se staly v minulosti i jiným týmům. Soupeř z předkola je samozřejmě rozehraný, na druhou stranu hráči můžou být pomlácení, kdyby hráli třeba až pět zápasů. Doufám, že letos čtvrtfinále zvládneme.