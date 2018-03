Hokejisté Plzně zakončili základní část výhrou nad Zlínem

"Máme za sebou skvělou základní část. Něco podobného málokdo čekal," řekl asistent trenéra domácích Jiří Hanzlík. S dlouhodobou částí byl spokojený i trenér Zlína Robert Svoboda. "Jsme rádi, že jsme v předkole. Když si vybavím, jaké byly prognózy před sezonou, kam nás všichni zařadili... Jsme proto rádi, že jsme dokázali, že nehrají jen jména," uvedl.

Úvod zápasu byl z obou stran hodně opatrný a brankáři Svoboda i Kašík nemuseli dlouho řešit žádnou složitou situaci. Domácí Svoboda si zavinil první vážnější zákrok sám chybnou rozehrávkou, kterou zachytil Okál, plzeňská jednička se však stihla vrátit do branky a puk vyrazit.

Až poté zahrozili i domácí, Kodýtek však při signalizované přesilové hře nemířil přesně. Při Freibergsově vyloučení měli hosté hned dvě šance, Ondráček ani Fořt však skóre neotevřeli.

Zlín se ale nakonec přece jen do vedení dostal, při Moravčíkově vyloučení překonal Svobodu Okál. Západočeši však bleskově odpověděli. Již o 20 sekund později vyrovnal Tomáš Kubalík, jehož střílenou přihrávku před branku srazil jeden z hostujících hráčů za Kašíka.

Hned na začátku druhé třetiny mohl vrátit hostům vedení Fořt, svůj brejk ale gólově nezakončil. Zlín následně nevyužil dvě přesilové hry a ve 32. minutě prohrával. Po Kadlecově přihrávce se trefil přesně Stach. Z vedení se však Plzeň radovala 55 sekund, poté Okál vyrovnal.

Při dalším vyloučení Moravčíka se do slibné šance dostal Šťastný, Svobodu však nepřekonal. Sekundu před návratem plzeňského beka na led udeřili Indiáni v oslabení, rychlý protiútok zakončil po Kratěnově přihrávce ideálně Vracovský.

Zlín se tlačil za vyrovnáním, blíže ke gólu však měli domácí. Mertl ve 45. minutě ale Kašíka nepřekonal, při Matějíčkově trestu se neprosadili Indrák ani Kratěna s Mertlem. V 53. minutě měli hosté 32 sekund výhodu přesilové hry pět na tři, srovnat skóre se jim ale nepodařilo. Neuspěli ani při závěrečné power play.

"Abychom uspěli, museli bychom být v přesilovkách úspěšnější. To rozhodlo," řekl kouč Robert Svoboda. "Byl to těžký zápas a jsem rád, že jsme ho před play off zvládli. Bude se to hodit," uvedl brankář domácích Miroslav Svoboda, který si připsal 30 úspěšných zákroků.