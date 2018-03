Hrbas oslavil narozeniny vítěznou trefou. Supr den, radoval se vítkovický bek

Ze čtvrtého místa Hokejisté Vítkovic půjdou do play off. A kdyby dokázali v posledním kole základní části doma porazit Liberec za tři body mohli předstihnout i třetí Třinec. Liberec sice Ostravané porazili 3:2, nicméně až v prodloužení. A to znamená že Vítkovičtí ve čtvrtfinále narazí na přetěžkého soupeře - obhájce mistrovského titulu Kometu Brno.

„Už jsme to nějaký čas tušili, že budeme hrát proti Kometě. Myšlenky na to, že by bylo fajn se jí vyhnout v kabině vůbec nebyly. V této fázi sezóny si nevyberete. Proč ne? Je to super výzva - obhájce titulu. Těšíme se na to. Je dobře, že se vrátili všichni zranění hráči, hlavně ti klíčoví, všichni zdraví. Už se nemůžeme dočkat, až to začne," vykládal obránce Marek Hrbas, jenž gólem v prodloužení vyrovnal klubový rekord 92 bodů získaných v základní části platný od sezóny 2010/2011.

V této sezóně se Vítkovicím proti Kometě moc nevedlo. Doma Brnu nedokázali hráči Vítkovic dát ani jeden gól. „Bude to těžký soupeř, mají velmi zkušený tým, hodně hráčů jim zůstalo z minulého roku. Budou připravení, ale to my taky. Takže uvidíme," nebojí se síly Hrbas, který v neděli oslavil pětadvacáté narozeniny. „Myslím, že o moc lepší to být nemohlo, oslavil jsem to hezky. Přál jsem si výhru. A to se mi splnilo. Supr den, supr narozky," usmíval se Hrbas.

Závěrečné utkání základní části s Libercem provázely v Ostravě časté potyčky. Sudí rozdali 82 trestných minut. „První třetinu jsme nehráli moc dobře, emoce tam nebyly, jen tak jsme to odehráli. Ale ve druhé části tam začaly ty slovní přestřelky, šťouchání po odpískání, tak jsme do toho dali více emocí a pomohlo nám to. Takový hokej bude v play off, mentálně se na to musíme připravit, mít disciplínu a nenechat se vylučovat," uvedl Hrbas.