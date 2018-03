Chomutovská proměna: loni semifinále, letos play out. Trenéra Růžičku mrzí devatenáct remíz

Loni hokejisté Chomutova došli z předkola až do semifinále extraligového play off, v němž trápili tehdejšího úřadujícího mistra a budoucího finalistu z Liberce. Stejný cíl s účastí ve vyřazovací části ale Piráti letos nesplnili. Marně vyzněla jejich snaha proniknout alespoň na poslední chvíli na desátou příčku tabulky, závěrečný zápas základní části se Spartou (4:2) už nemohl na nezdaru nic změnit. Chomutovští tak budou od úterý účinkovat jen ve skupině play out.

Z kádru Pirátů v létě odešli klíčoví hráči Jan Rutta a David Kämpf do NHL, ale i David Kaše do Švédska, skončil bek Brett Skinner. Byl to citelný zásah do zaběhnuté sestavy. „Každý trenér by chtěl mít v týmu takové hráče, ale jsme limitováni rozpočtem a museli jsme bojovat s těmi, kteří byli k dispozici," uvedl trenér Vladimír Růžička. „Sezóna měla jednoho společného jmenovatele. Ani dobře rozehrané zápasy jsme často nedohráli do vítězného konce. Srážely nás lacino inkasované góly i před koncem řádné hrací doby," popsal kouč příčinu rozpačitých výsledků.

„Loni jsme vypjaté koncovky zápasů zvládali, jenže letos se to obrátilo proti nám. Když jsme vyhráli, tak většinou v prodloužení nebo po nájezdech. A důležité body za tříbodovou výhru nám v globále výrazně scházely. Devatenáct našich utkání skončilo po šedesáti minutách remízou, třebaže jsme v jejich průběhu vedli a měli blíž k vítězství," uvažoval zkušený trenér.

Chyběl hlavně Tomica

Růžičku mrzely kromě dalších aspektů domácí ztráty s posledním Litvínovem. „Bohužel tahle derby nám nevycházela, což nás taky stálo lepší umístění," uznal trenér. Týmu se nevyhnula ani zranění. „Závěry utkání musí uhrát zkušenější hráči a hodně nám chyběl třeba dlouhodobě marodící Marek Tomica. To je přesně typ pro urputný hokej, jaký boj o play off vyžaduje. Stěžejní opory byly hodně vytížené, a když jde o všechno, zpravidla hrajete na užší počet hráčů. A čím je jich méně, tím se snižuje možnost k práci se sestavou," přemítal Růžička.

Sezóna pro Chomutov samozřejmě nekončí. „Sledujeme náskok před předposlední Jihlavou, abychom odvrátili případnou hrozbu baráže co nejdříve," připomněl trenér jedenáctého celku extraligové tabulky nejbližší cíl.

V zápase Chomutov-Sparta se střelecky prosazovali mladí hráči na obou stranách. Za Piráty se Šťovíček trefil dvakrát, Lauko jednou, za Pražany pak Kropáček, který je stejně jako Lauko ročník narození 2000. „Dali jsme větší herní prostor i čtvrté útočné formaci a kluci naznačili, že mají touhu se v závěru sezóny ukázat," kvitoval chomutovský Růžička aktivitu mladíků.

„Přijeli jsme v hodně omlazené sestavě. Chtěli jsme dát šanci juniorům už dříve, ale vzhledem k nejistotě ohledně předkola na to nebyl čas. Až teď to vyšlo a byla to pro ně i příprava na vrchol sezóny v juniorské extralize," poznamenal asistent trenéra Sparty Jaroslav Nedvěd ke startu několika nováčků v týmu.