Drama po základní části střídá play off. Dva týmy skončí v předkole

Vydatný předkrm v neděli skončil, je tu další díl hokejového menu. Šest extraligových týmů má týdenní pauzu, čtyři v úterý zahájí boje v předkole Generali play off. Mužstva od sedmého do desátého místa po základní části svedou boj o postup do čtvrtfinále. Duely na tři vítězné zápasy čeká Liberec se Spartou a Olomouc se Zlínem.