Chomutovský Lauko se chce v závěru extraligy připravit na světový šampionát osmnáctek

Nadějný útočník Jakub Lauko byl posledním střelcem hokejistů Chomutova v základní části extraligy. Trefou do prázdné sparťanské branky v samotném závěru duelu 52. kola s pražským týmem pojistil vítězství Pirátů 4:2. „Je to trochu smutná výhra, protože nejsme v předkole play off. Sezóna ale ještě nekončí," řekl juniorský reprezentant v rozhovoru pro Sport.cz.

Chomutov i Sparta bojovaly dlouho o desítku, navíc se proti vašemu týmu postavil bývalý chomutovský gólman Ján Laco. Jak jste utkání prožíval?

Jánko je bývalý spoluhráč a vynikající brankář. Bylo to zvláštní, že jsme nastupovali proti němu zrovna na chomutovském ledě. Trošku mě mrzí, že jsem mu nedal gól. Sice jsem skóroval, ale při jejich power play do opuštěné branky (mírný úsměv).

Co pro Chomutov výhra znamenala?

Už předem jsme věděli, že nepostoupíme do předkola. Pocítili jsme zklamání, které nepřebolelo. Ale šli jsme do zápasu s tím, že se chceme oklepat a připravit se na play out.

Jak vidíte zbytek extraligové sezóny?

Znovu říkám, že jsme chtěli dopadnout jinak po základní části. Ale musíme teď udělat maximum, aby se závěr nepokazil. Chceme co nejdříve urvat potřebné body k pojistce záchrany. Nesmíme si připouštět, že už je to hotové. V každém zápase skupiny play out od derby s Litvínovem až po šesté kolo hodláme makat naplno od prvního střídání.

Vás osobně čeká v závěru sezóny ještě reprezentační akce s osmnáctkou. Už myslíte na blížící se mistrovství světa této kategorie?

Extraliga pro Chomutov skončí po skupině play out koncem března. Pak začnou kempy osmnáctky, takže je z tohoto pohledu dobré, že budu k dispozici pro národní tým už od začátku jeho přípravy.