Extraliga hlásí překonání rekordu! Nejvíc se o něj přičinila Sparta

„Návštěvnosti nahrálo, že šlo o jednu z nejvyrovnanějších sezón za poslední roky," připomíná ředitel extraligy Josef Řezníček, že až do posledního kola nebylo jasné, který z týmů si jako poslední zajistí přímý postup do čtvrtfinále play off.

„Na prvních šesti pozicích se umístily tradiční a ambiciózní kluby, které většinou mají kapacitně velké multifunkční haly," řekl Řezníček.

TOP 10 sezón podle návštěvnosti v samostatné extralize: Sezóna Celkem Průměr 1. 2017/18 1 985 460 5455 2. 2015/16 1 967 712 5406 3. 2009/10 1 907 449 5240 4. 2016/17 1 884 960 5178 5. 2012/13 1 881 518 5169 6. 2014/15 1 861 115 5113 7. 1997/98 1 820 782 5002 8. 2004/05 1 819 605 4999 9. 2013/14 1 801 071 4948 10. 2010/11 1 796 672 4936

Nejvyšší domácí návštěvností se ale pyšní Sparta (8708), přestože obsadila až desátou příčku. „I když její výkony nebyly takové, jaké by si vedení klubu představovalo, do diváckého portfolia přispěla obrovskou měrou," uvědomuje si extraligový ředitel.

Právě Spartě patří šest nejvyšších návštěv sezóny, hned třikrát se Pražané přehoupli přes hranici 15 tisícovek diváků. Rekordem je pak utkání 32. kola proti Brnu, na který dva dny před Štědrým dnem dorazilo 16 343 příznivců.

Tabulka návštěvnosti domácích zápasů sezóny 2017/18: Tým Celkem Průměr 1. Sparta 226 411 8708 2. Pardubice 200 724 7720 3. Brno 193 553 7444 4. Vítkovice 181 645 6986 5. Plzeň 170 294 6550 6. Liberec 141 872 5457 7. Hradec Králové 127 983 4922 8. Jihlava 121 147 4660 9. Třinec 113 663 4372 10. Olomouc 113 619 4370 11. Litvínov 112 168 4314 12.Chomutov 106 430 4093 13. Zlín 94 027 3616 14. Mladá Boleslav 81 924 3151

Hned za ním figurují v tabulce návštěvnosti zápasy Sparty s Plzní a Vítkovicemi v rámci akce „Sparta vzdává hold". Při té příležitosti pražský klub rozdával zdarma vstupenky členům integrovaného záchranného systému. „Pro popularizaci hokeje jsou takové akce obrovským přínosem. Je jen na daném klubu, jak s volnými vstupenkami nakládá, a jestli s nárůstem návštěvnosti ruku v ruce stoupá i příjem ze vstupného," soudí Řezníček.

K rekordu v návštěvnosti dopomohli i příznivci jihlavského nováčka. Na domácí utkání Dukly si našlo cestu v průměru 4600 diváků, čímž výrazně předčili Karlovy Vary. Na ty v minulé sezóně před sestupem do první ligy chodilo 2977 příznivců na utkání.

Nejméně diváků (1226) naopak navštívilo utkání závěrečného kola mezi Mladou Boleslaví a Třincem. Skalní příznivci Bruslařského klubu totiž z důvodu špatných výkonů svého týmu vyhlásili bojkot zápasu. Středočeský celek měl s průměrem 3151 fanoušků na zápas nejnižší návštěvnost.