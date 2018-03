Tygrům pomohlo i oprášení pokut. Se Spartou už jsme byli v hlavách srovnaní, říká Derner

Hráči Liberce se radují z vítězství a postupu do play off.

Co také stálo za zlepšením disciplíny? Vzkříšení sazebníku za disciplinární prohřešky, který začátkem roku po návratu z mistrovství světa do dvaceti let znovuzavedl kouč a sportovní ředitel Filip Pešán.

„Ano, inicioval jsem to. Trestní řád jsem nechal zaprášit, protože se dříve vyhrávalo a člověk neměl příliš možností a nutkání hráče moc trestat, protože fauly si odpracovali. I když jsme byli po dvě sezóny nejtrestanějším týmem, dvakrát jsme udělali finále a nebyl k tomu důvod. Teď už jsme museli k některým trestům sáhnout. Zase jsme byli nejtrestanějším týmem, ale nehráli jsme na špičce a tým si to teď uvědomil. Ale nemyslím si, že je to kvůli tomu, že jsem ofoukal disciplinární řád," prozradil trenér Filip Pešán, jehož tým posbíral v základní části 906 trestných minut, nejvíce z celé extraligy. Nyní povolil soupeři v prvních dvou klíčových duelech jen dvě početní výhody.

„Říkali jsme si to celou sezónu. Snad každý měsíc jsme měli nejvíce minut, prostě hrozný. Všem nám došlo, že takhle to nepůjde. Kdyby nám alespoň v té době fungovalo oslabení, tak by to ještě šlo, ale ani to jsme tehdy neměli dobré. Takže jsme si museli sednout, nastavil se nějaký trestný řád a zavedly se pokuty," vysvětlil zkušený obránce Ladislav Šmíd. Mimochodem v základní části inkasoval tým Filipa Pešána celkem 44 branek v oslabení, jen Chomutov s Litvínovem více. Procentuální úspěšnost ubráněných přesilovek soupeře měl druhou nejnižší, necelých 81 procent. V předkole se Spartou 100%.

Disciplínu chtějí přenést i do soubojů s Hradcem

„Ale o pokuty ani nejde. Stálo nás to zápasy, které jsme prohrávali blbým způsobem, v každém jsme dostávali gól dva z přesilovek soupeře. Každý si to uvědomil. Když uděláte nějaký hloupý faul a spoluhráč za vámi přijde s tím, že to nemůžete dělat, každý se nad tím zamyslí. Koukli jsme se do zrcadla a vidíte, jak se to zlepšilo," dodal Šmíd po pondělním tréninku, kdy Severočeši začali přípravu na čtvrteční start na ledě Hradce. V neděli měli Tygři ještě dobrovolný trénink.

„Ale myslím, že nejde až tak o trestní řád, i když je jasné, že nějakým vodítkem to je. Každý si spíše uvědomil, co v sezóně chceme. Jestli chceme hrát play out nebo o titul. Každý si najednou uvědomil, že nejde, abychom se rozčilovali a nadávali na rozhodčí, což nás vždy vyvádělo z nějaké naší hry. V sérii se Spartou jsme už byli všichni v hlavách srovnaní a věděli jsme, co chceme. Že chceme vyhrát, a hlavně to tak i vypadalo na ledě," přitakal jeden z nejzkušenějších obránců Liberce Lukáš Derner.

„Jak jsme bojovali o šestku, tak se každý uklidnil. Už hrajeme trochu více rozumně, nelítáme do soubojů jak zbláznění. Doufám, že to přeneseme i do série s Hradcem Králové," uzavřel Šmíd.