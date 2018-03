Irgl exceloval a favorit padl. Bez Zbyňkových gólů bychom nevyhráli, zářil kouč Hanáků po výhře

Sedmatřicetiletý křídelník si připsal v předkole pouze tři asistence, střeleckou formu však našel v pravý čas. Zaznamenal všechny branky Hanáků včetně dvou precizně provedených samostatných nájezdů, po nichž se hosté těšili z triumfu 3:2. „Bez jeho gólů bychom nevyhráli. Měl opravdu parádní den," složil poklonu Irglovi hostující kouč Zdeněk Venera.

„Je to pěkné, máme první bod, ale jde jenom o první krůček. Musíme jít dál, série bude dlouhá," připomněl hrdina střetnutí, jenž si v dramatických penaltách počínal suverénně. Předvedl dvě odlišná zakončení, nejprve Svobodu oklamal blafákem, v šesté sérii pak ukončil urputný souboj střelou mezi betony.

„Přemýšlel jsem co udělat, protože Míru znám. U prvního zakončení jsem se díval, co udělá a zkusil to dát do bekhendu. U toho rozhodujícího jsem viděl, že stojí a mezi nohama má místo," popisoval vicemistr světa z roku 2006, kterého před samotnými exekucemi nerozhodila ani nezvykle dlouhá pauza k úpravě ledové plochy.

Strapáč odstoupil

„Tohle jsem ještě nezažil, ale nevím, jestli tohle ovlivnilo nájezdy. Bylo to spíš jenom takové zpestření pro diváky," usmíval se Venera. Jeho svěřenci díky výborné defenzívě podpořené obětavostí a kvalitním výkonem brankáře Branislava Konráda sehráli s favoritem vyrovnanou partii. Přitom v této sezóně v Plzni utrpěli debakly 0:10 a 0:6.

„Přečkali jsme začátek, v němž na nás domácí docela vlétli. A bylo taky důležité, že jsme ubránili všechny přesilovky včetně dvojnásobné pět na tři," pochvaloval si olomoucký trenér, jehož celek dohrával duel bez zraněného forvarda Petra Strapáče. „Točili jsme čtyři pravá křídla a tři centry, kteří hráli pokaždé s někým jiným. Nevím, co s Petrem je, odjel na vyšetření," vysvětloval Venera.

Druhý zápas série je na programu v pátek od 17.30, výhodu domácího prostředí má opět Škoda.