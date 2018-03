Gulaš sklidil ovace, ale výhru neslavil. Nemá cenu mít hlavy dole, burcuje Kindl

„Rozhodly přesilovky, měli jsme jich dost a nebyli schopní z nich skórovat," posteskl si 32letý křídelník. „Navíc jsme si ještě moc neuvědomovali, že hrajeme play off. Musíme do toho dát ve druhém zápase mnohem víc," pokračoval.

Gulaš si v únorovém přípravném utkání s Finskem, které bylo pro českou reprezentaci generálkou před olympiádou v Pchjongčchangu, poranil vazy a hodně smolně přišel o start na turnaji. Prognózy hovořily o šestitýdenní pauze, jeho zdravotní stav mu však dovolil naskočit už do prvního čtvrtfinálového souboje.

V nájezdech se neprosadil

„Snažil jsem, co to šlo, abych byl v rámci možností připravený. V posledním týdnu se můj stav natolik zlepšil, že jsem se domluvil s doktory a trenéry, že do toho půjdu," přiznal Gulaš, na němž se v utkání dlouhá absence vůbec neprojevila. Ani jeden samostatný nájezd sice neproměnil, během duelu však hýřil aktivitou a ve třetí třetině připravil Jukubu Kindlovi vyrovnávací trefu na 2:2.

„Nemá cenu mít hlavy dole. Nikdo neříkal, že vyhrajeme 4:0 na zápasy, vůbec se v tomto utkání nesmíme hrabat," zdůraznil ostřílený bek poté, co Zbyněk Irgl v šesté sérii samostatných nájezdů završil svůj famózní střelecký koncert a zařídil Olomouci první bod v sérii.

Parta Martina Straky, jenž v základní části uštědřila Hanákům před vlastním publikem debakly 10:0 a 6:0, se o srovnání série pokusí v pátek od 17.30. Hrát se bude opět na západě Čech. „Doufám, že to tentokrát bude jiný zápas, do kterého vstoupíme o hodně lépe," přeje si Gulaš.