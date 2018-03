Rozhodlo směšné vyloučení, tvrdil po druhé porážce od Hradce střelec Liberce

Byl to podobný start jako ve čtvrtek, jen s tím rozdílem, že domácí Hradec Králové tentokrát na vedoucí gól hokejistů Liberce dokázal reagovat až v závěrečné desetiminutovce. Údery ale byly nemilosrdné a Mountfield si výhrou 3:1 doma zadělal na postup do extraligového semifinále.

„Liberec hrál agresivně a my si nevypracovali moc šancí, ale od půlky zápasu jsme za tím šli. Je tu hodně hráčů, kteří mají zkušenosti, a stav 0:1 není žádná velká nevýhoda. Musíte věřit do poslední minuty, že s tím výsledkem jde něco udělat," tvrdil trenér vítězů Václav Sýkora.

Těžko říct, který ze dvou duelů byl vyrovnanější, ale z obou vyšli jako vítězové domácí, které však v úvodu deptali disciplinovaní Bílí Tygři v čele s bezchybným gólmanem Willem. Střílet a nefaulovat, to byla liberecká mantra, kterou si hosté vtloukli do hlavy na základě úvodního duelu.

První pokyn už v 6. minutě proměnil v gól Martin Bakoš, když mezi kruhy zužitkoval šikovnou Redenbachovu přihrávku. A také druhé přikázání hrát čistě hosté plnili až skoro do poloviny druhé třetiny.

Pešán: Závěrečná frustrace nám nepomohla

Tlak Mountfieldu byl dlouho neplodný, i když publikum se několikrát dožadovalo početní výhody. Dočkalo se ale až v 51. minutě, kdy byl vyloučen Ordoš a v přesilovce srovnal Lukáš Cingel. „Dostávám skvělé nahrávky. Je potřeba si pořád věřit," tvrdil slovenský útočník Mountfieldu.

Prodloužení se tentokrát nekonalo, jelikož Cibulskis vyslal necelé tři minuty před koncem do brejku Smoleňáka, který zakončil skvělým blafákem. „Rozhodlo směšné vyloučení, měl by se hrát hokej," hudral liberecký Bakoš.

Liberec se po faulech Jelínka a Šmída i osobních trestech pro Lakatoše a Filippiho do závěrečného tlaku nedostal. Naopak konečný stav ve dvojnásobné přesilovce dotvořil Koukal. „Ta závěrečná frustrace nám moc nepomohla," řekl liberecký kouč Filip Pešán.

„Je to těžké takhle hrát. Člověk se bojí jít do nějakého souboje, aby to nebyl faul. Dokud ale někdo nemá čtyři výhry, tak bojujeme dál," vyhlásil před odvetami Bakoš.