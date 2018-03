Nejmladší Zohorna lídrovi Komety neoponuje. Já s Eratem ve všem souhlasím, culí se

„Hrát vedle takových borců je pro mě velká škola. Oba jsou oproti mně strašně zkušení, a tak se na ledě řídím jejich pokyny. Zejména Martina Erata poslouchám na slovo. Snad nám to zatím klape," říká nejmladší z trojice hokejových bratrů Zohornových. Pousměje se nad dotazem, zda si dovolí mnohem ostřílenějšímu parťákovi občas v něčem oponovat. „To ne. Já s Martinem ve všem souhlasím," culí se.

Věří, že se Brňané budou už v neděli večer radovat z postupu mezi čtyři nejlepší týmy extraligy. „Jsme na tom hokejově líp než Vítkovičtí. Nesmíme ovšem polevit v ostražitosti," předsevzal si Zohorna. Předpokládá, že na ledě ještě přibude různých potyček. „Soupeři nezbývá nic jiného, než aby na nás něco zkusil. Budeme se snažit nenechat se vyprovokovat, abychom nebyli zbytečně vylučovaní," má jasno.

Klidně by se i rval

Sám se prý ještě nikdy s protihráčem v extralize pořádně nepopral. „Proč? To nevím. Jsem vysoký, a tak si na mě nikdo ještě nedovolil," usmívá se Zohorna. „Když to bude situace vyžadovat, tak se taky klidně do rvačky pustím, ale netuším, jak by to dopadlo," netroufá si odhadnout.

V úvodním čtvrtfinálovém střetnutí ve Vítkovicích se dvakrát trefil i starší bratr Hynek. „Rodina s námi může být prozatím spokojená," myslí si. Olympionik Tomáš Zohorna, který je nejstarším ze sourozenců, už vypadl s Chabarovskem v osmifinále play off Kontinentální ligy. „Během pár dní z Ruska přijede, určitě se na nás půjde v semifinále podívat," předpokládá Radim.

Možné další soupeře hokejistů Brna v televizi nesleduje. „V kabině teď trávíme u videa hodně času, doma by mě už na další zápasy play off koukat nebavilo. A já se stejně raději dívám na fotbal," přiznal.