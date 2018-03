Dynamo umělo pod taktovkou střelce z Francie srovnat krok

Z pardubického Dynama doslova sršela energie a bylo vidět, že jeho hráči si s čistou hlavou užívají po třech letech účast v play off. Právě hokejovou lehkostí a klidem domácí předčili třinecké Oceláře a nedělní výhrou 3:0 srovnali stav čtvrtfinálové série extraligového play off. Stejně jako v sobotu obstaral vedoucí gól Pardubic francouzský útočník Sacha Treille.

„Myslím, že nás to hodně uklidnilo. Je ale úplně jedno, kdo dával gól, stejně tak i to, jaký byl. Prostě jsem jen z dobré pozice pálil na branku," vykládal účastník devíti MS. „Na hráčích bylo vidět, že nás sobotní výhra hodně posílila jak psychicky, tak i fyzicky. Bylo to pak hlavně o trpělivosti a o prvním gólu. Myslím, že po jeho vstřelení jsme byli už i lepším mužstvem. Jde to vždycky odzadu, Ondra Kacetl zachytal parádně a všichni kluci se k tomu přidali," uvažoval trenér Miloš Holaň.

Pardubickému brankáři Kacetlovi jen šestnáct zásahů, aby udržel premiérové čisté konto v play off. „Vůbec jsme se nedostávali k dorážkám a clonění. Gólman co vidí, to chytí. Chybělo nám víc důrazu před brankou, aby přišel nějaký špinavý gól. Bota nás tlačí i v přesilovkách," mínil obránce Vladimír Roth.

Zatím mlčí i třinecký kanonýr Martin Růžička. Pardubice vědí, jaké nebezpečí od něj hrozí, také proto mu věnují důslednou pozornost. „Dělají to hodně dobře, brání nesmírně obětavě. Třeba naše přesilovky mají skvěle načtené," mínil útočník, jenž se vůbec nedostává ke své oblíbené střele z voleje. „Je ale na mně, abych s tím nějak poradil. Snažím se každé střídání šlapat a prospět týmu, jenže na pardubickém ledě nešla hra úplně podle našich představ," doplnil Růžička.

Nedovolili Třinci mečbol

Pardubickým trumfem bylo i publikum. „Lepší atmosféru jsem nezažil. S takovými fanoušky v zádech snad ani nešlo padnout. Věděli jsme, že nesmíme dovolit, aby si Třinec zabalil na cestu domů mečbol, a společně s diváky jsme to zvládli," říkal David Tomášek.

„Uměli jsme hrát tak, aby to Ocelářům nechutnalo," dodal domácí útočník, jenž elegantním blafákem pečetil výhru 3:0 po kuriózní minele třineckého kapitána Krajíčka, který při rozehrávce šlápl na puk a upadl. „Z přemíry snahy jsme dělali velké hrubky, po nichž soupeř skóroval," připustil třinecký kouč Václav Varaďa.

Série teď za stavu 2:2 vlastně startuje znovu, k postupu stačí přidat některému z mužstev už jen dvě výhry. „Takový scénář jsme si nepředstavovali, ale nachystáme se poctivě na další utkání a věřím, že pátý zápas zvládneme," mínil Varaďa. „Pardubice byly na svém ledě hladovější, ale my budeme ve středu doma lepší," mínil Roth. „Na soupeři bude větší tíha. My musíme dělat pořád to samé, hrát jako tým a věřit v úspěch," podotkl Treille.