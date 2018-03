Kometě stačily k postupu čtyři zápasy. Klukům jsem věřil, tvrdí kouč Zábranský

Kometa tak včetně závěru minulé vyhrála už deset zápasů v play off v řadě. „Tak rychle ukončené série si hrozně považuju. Zvlášť když Vítkovičtí hráli velmi dobrý hokej. V náš prospěch rozhodly maličkosti. Zejména přesilovky a to, že jsme si na ledě počínali jako tým," tvrdil obránce Jan Štencel, který na začátku závěrečné třetiny posledního čtvrtfinálového duelu vstřelil svému bývalému mužstvu vítěznou branku. „O to z ní mám větší radost. S Ondrou Němcem se snažíme střídavě podporovat naši ofenzívu. Při signalizovaném vítkovickém vyloučení jsem si najel před soupeřovu branku a najednou se odněkud vynořil puk. Jsem šťastný, že se mi ho podařilo usměrnit do sítě," usmíval se.

Třetí utkání série rozhodl svým premiérovým gólem v dresu Komety od svého lednového příchodu do Brna útočník Petr Holík, který ve víkendových střetnutích přidal také tři asistence. „Samozřejmě že jsem rád, že mi to tam konečně spadlo. Mnohem důležitější ale je, že se nám čtvrtfinále tak skvěle vydařilo. V Brně jsem moc spokojený, věřím, že to teď dotáhneme hodně daleko," říkal hráč, který předtím působil v Mladé Boleslavi.

Rovněž hlavní kouč a majitel Komety Libor Zábranský netajil radost z rychlého postupu do semifinále. „Asi by bylo nekorektní říkat, že jsme doufali, že zvítězíme 4:0 na zápasy. Já jsem klukům ale hrozně moc věřil. Projevila se obrovská síla našeho celku, skvělá kondiční připravenost a dodržení taktiky. Kluci takřka vůbec nereagovali na soupeřovy provokace," těšilo Zábranského, jenž vyzvedl výborný výkon brankáře Čiliaka. „Navazuje na loňské play off," liboval si. V semifinále se Brno bude muset obejít bez zraněného útočníka Dočekala, jenž má zlomenou ruku.

Vítkovický kapitán Rostislav Olesz netajil veliké zklamání, že jeho celek nevyhrál ani jedno utkání. „Já jsem se do Ostravy vracel s cílem něco v extralize dokázat. V této sezóně se nám to už bohužel nepovede. Kometa má ovšem výborný tým, příliš nám toho nedovolila. A navíc byla mnohem produktivnější," uznal.

Trenéra ostravských hokejistů Jakuba Petra mrzelo, že v posledním utkání v Brně nezvýšil jeho celek počáteční vedení na 2:0. „Místo toho jsme se nechali zbytečně vylučovat, hrozně moc minut jsme proseděli na trestné lavici. Musím uznat, že postoupil lepší tým. Kometa proti nám uplatnila zkušenosti, které nabrala v loňské úspěšné sezóně," tvrdil Petr.