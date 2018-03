Vyřazení po čtyřech zápasech je pro mě velké zklamání, hlesl Olesz

"Jsme zklamaní. Je to v každém z nás. Nyní se těžko hledají slova," řekl novinářům kapitán Vítkovic Rostislav Olesz. "Rozhodla produktivita a koncovka. Nenavázali jsme na to, co nám šlo v základní části. Šance jsme si nevytvořili. Nebo se nám puky neodrazily tam, kam bychom potřebovali," hledal příčiny nezdaru.

Rozhodly speciální formace

Do větších komentářů se pouštět nechtěl. "Je velice těžké hned po zápase říci, co všechno rozhodlo. Soustředil bych se na Vítkovice a na to, co jsme hráli v sezóně. Narazili jsme ve čtvrtfinále na výborný tým, Kometa hrála dobře vzadu. My jsme nedokázali jejich obranu překonat. Když jsme se dostali k nim do třetiny, tak jsme se tam dlouho neudrželi," konstatoval vítkovický kapitán. Podle něj první dva zápasy v Ostravě rozhodly speciální formace v oslabení a přesilovkách. Při bránění přesilovek soupeře se dnes ostravští hokejisté zlepšili, i když jeden gól v oslabení inkasovali.

"Více jsme si hlídali soupeře, aby neměl krosové nahrávky. Byli jsme v defenzivě preciznější. Zlepšili jsme pohyb a neměli ve svém výkonu chyby. Ale při našich přesilovkách jsme moc šancí neměli," uvedl Olesz.

V dnešním duelu hokejisté Vítkovic doplatili na častá vyloučení. "Nejde ani o síly. Těch hra v oslabení tolik nevezme. Vypadneme při tom ale z tempa. To nám dělalo velký problém v herním projevu. Když jste dlouho v oslabení, tak na herní projev nelze navázat ani ve hře pět na pět. Kometě se naopak rozehráli její top hráči, kteří převzali režii zápasu," řekl Olesz, který se s vyřazením jen těžko smiřoval.

"Znovu opakuji, je to pro mě velké zklamání. Vrátil jsem se kvůli něčemu do Vítkovic a to se nepovedlo," poznamenal Olesz.