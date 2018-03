Houževnatá Olomouc znovu trápila favorita, Bílí Tygři slaví první výhru

Kdo by řekl, že série suverénů základní části z Plzně s Olomoucí, která do čtvrtfinále play off prošla až z předkola, bude tak dramatická? Po nečekané úvodní výhře Hanáků v Plzni se však začíná karta obracet. Ale jde to ztuha...

Dvakrát vedli Západočeši na ledě Hanáků, ale ani dvougólový náskok favorita Kohouty nesrazil a Irgl s Ostřížkem ve druhé části zařídili, že do třetí třetiny šly oba týmy za vyrovnaného stavu 3:3. Hosté útočili, ale Olomouc dlouho držel brankář Konrád. Překonal ho až v 52. minutě tvrdou střelou Moravčík, který v utkání přidal i dvě asistence a potřetí dostal hosty do vedení. Na jeho gól už domácí odpovědět nedokázali, ani při power play.

Liberečtí Bílí Tygři prohráli v Hradci Králové oba zápasy, ale před svými fanoušky nezaváhali. Skóre otevřel záhy v přesilovce Kvapil, další úspěch přidal Ordoš, a přestože Smoleňák šikovnou tečí o necelou půlminutu nato vstřelil kontaktní gól, dvoubrankový náskok znovu vrátil domácím v prostřední části hry Filippi.

Severočeši byli tentokrát mnohem aktivnější a Kvapil, jenž v zápasu zaznamenal dva góly a asistenci, dodal ve třetí dvacetiminutovce na liberecké hokejky klid čtvrtým zásahem. Mountfield už bez tvůrce hry Bednáře, kterého královéhradečtí trenéři v závěru šetřili, se ještě po Červeného trefě vzepjal k náporu umocněnému hrou bez brankáře, ale Willa už nepřekonal.