Plzeň otáčí vývoj série, vítězství v Olomouci jí vystřelil Moravčík

Do sestavy Olomouce se vrátil po jednozápasové přestávce druhý nejproduktivnější hráč play off Strapáč a také Káňa, kteří nahradili Mráze s Mataiem. V týmu hostů nastala jediná změna ve čtvrtém útoku, kde poprvé do play off zasáhl Kubalík místo Kodýtka.

Oboustranně bojovný duel v úvodu přerušila na více než deset minut výměna plexiskla, které nevydrželo před trestnou lavicí tvrdou srážku domácího Strapáče s Hollwegem. Oba týmy po dobu opravy zamířily do šaten.

Po návratu na led otevřeli skóre v 10. minutě plzeňští hokejisté. Mertlovu střelu od modré čáry lehce tečoval obránce Vyrůbalík a brankář Konrád už na změnu letu kotouče nezareagoval. O pouhých 54 sekund později ale Kohouti srovnali skóre. Irgl z prostoru za brankou našel volného Strapáče, jenž trefil padajícího obránce soupeře a od jeho zad puk zaplachtil do sítě.

Škodovka dostala v úvodu druhé třetiny soupeře pod tlak, který také vyjádřila dvěma góly. V 26. minutě vložil do střely Jakuba Kindla hůl aktivní Hollweg a a o dvě minuty později přidal třetí branku Gulaš. Náskok Indiány ukolébal, polevili v důsledném bránění a bojovné Hanáky nastartoval gól v 31. minutě.

Brankář Konrád rozehrál kotouč do rohu kluziště Staňkovi, který našel křížným pasem ve středním pásmu najetého Irgla a ten po sólovém úniku překonal Svobodu. Před koncem druhé třetiny potrestal chybu v rozehrávce hostů Ostřížek vyrovnávacím gólem.

V závěrečné třetině Plzeň vytěžila z útočného pojetí více. Hanáky dlouho držel brankář Konrád, kterého překonal až v 52. minutě tvrdou střelou Moravčík. Olomouc se ještě v závěrečných dvou minutách snažila při power play vyrovnat, potřetí se jí to už ale nepodařilo. Plzeň venku vyhrála šestý z posledních osmi zápasů.