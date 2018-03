Will vynuloval Mountfield, Bílí Tygři srovnali ve čtvrtfinále krok

Liberečtí hokejisté naplno využili výhodu domácího prostředí a čtvrtfinálovou sérii s Mountfieldem HK srovnali v úterním čtvrtém souboji na 2:2. Snahy královéhradeckých hokejistů získat pod Ještědem mečbol a přiblížit se vytouženému postupu rozmetala parta Filipa Pešána už v první polovině zápasu, kdy se postupně trefili Tyler Redenbach, Michal Bulíř a Marek Kvapil. Na výhře 3:0 měl velký podíl i brankář Roman Will, jenž si připsal premiérovou nulu v letošním play off.

Zatímco Bílí Tygři nastoupili do úterní bitvy beze změn, hradecká sestava doznala několika korekcí. Chyběl v ní veterán Jaroslav Bednář, který kvůli zranění odstoupil z třetího zápasu. Naopak poprvé v sérii se objevili na ledě Jiří Šimánek a také uzdravení Andris Džerinš a Petr Zámorský.

První třetina se hrála v liberecké aréně podle domácích not a vyprodané ochozy poprvé bouřily v 6. minutě. Bakoš se uvolnil u zadního mantinelu a před bránou našel zapomenutého Redenbacha, jenž namířil přesně pod horní tyč.

Liberečtí hýřili aktivitou a náskok mohli několikrát pojistit. Největší šanci měl ve 14. minutě Jašek. V přečíslení si všiml najíždějícího Maiera, který bekhendem orazítkoval tyč. Will si poté poradil se střelami Látala i Vopelky a na konci 18. minuty si vychutnal podařenou individuální akci Bulíře. Zkušený centr prokličkoval s pukem do útočného pásma a švihem k tyči zvýšil na 2:0. Mountfield chtěl bleskově odpovědět. Pláňkovu ránu od modré tečoval Červený, ale Will puk za svá záda nepustil.

Kvapil pojistil výhru

V úvodu prostřední dvacetiminutovky se Východočeši snažili vrátit do zápasu, dvakrát to zkoušel Šimánek, jenže na Willa si nepřišel. Gejzír nadšení naopak vytryskl v táboře Tygrů. V přesilovce překonal Rybára z těžkého úhlu Kvapil, který se trefil v této sérii už popáté. Svěřenci trenéra Václava Sýkory nesložili zbraně, slovenského gólmana nahradil mezi tyčemi Pavelka, ale snížení se hosté nedočkali. Sebevědomí domácí se dostali do pohody. Výtečně bruslili, v oslabení rychle přistupovali k soupeři a nepouštěli ho do velkých šancí. Navíc měli v kleci pozorného Willa.

Tomu pomohlo zkraje závěrečné periody i štěstí, když Gregorcova dělovka orazítkovala břevno. Vzápětí se v přečíslení dva na jednoho ocitli Šimánek s Koukalem, ale přihrávku na druhého jmenovaného skvěle zastavil Pyrochta. Z protiakce mohl definitivně poslat protivníka do kolen Bakoš, Pavelka však betonem zasáhl.

Liberečtí ve zbytku střetnutí třígólový náskok pečlivě střežili, i když ztratili obránce Ševce, který po srážce odjel do kabiny. Závěr duelu ještě okořenila bitka mezi domácím křídelníkem Stránským a lotyšským zadákem Cibulskisem.

Páté utkání je na programu ve čtvrtek od 17.20 na ledě Hradce Králové.