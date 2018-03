Když to nešlo holí, musel použít nohu. Kratěnovo přikopnutí přiblížilo Plzni postup

V hokeji rozhodují góly a ty dávala jen Plzeň. Olomouc přes výraznou střeleckou převahu doma ve čtvrtfinále extraligového play off zase padla, tentokrát 0:2. Vítěz základní části tak může už ve čtvrtek na svém ledě oslavit postup do semifinále.

„Ještě není nic hotovo, ale rozhodně se nám povedlo na Hané udělat důležitý krůček," mínil neprůstřelný gólman Miroslav Svoboda, jenž předvedl 31 úspěšných zákroků. „Držel nás celých šedesát minut, ta nula je pro něj zaslouženou odměnou," chválil ho kapitán Ondřej Kratěna. „Bohužel jsme nedokázali do brány nic dorvat a bez gólu se prostě nedá vyhrát," litoval domácí útočník Petr Strapáč.

I když Olomouc vyslala na branku dvojnásobný počet střel než soupeř, moc vyložených šancí neměla. To spíš na druhé straně zněly nejprve tyčky, pak přišly i plzeňské góly. Pod vítězný se geniálním přikopnutím puku podepsal Kratěna. „Neovládal jsem hokejku v tu chvíli, tak jsem to musel vzít nohou," vysvětloval útočník, jenž přesně za měsíc oslaví 41. narozeniny.

Strapáč litoval, jak lacino hosté přišli k vedení. „Kratěna mě napadal u zadního mantinelu a po našem souboji bohužel puk vyplaval tak nešťastně, že ho mohl přikopnout dalšímu Plzeňákovi do střelecké pozice," kroutil hlavou. Z pohotové reakce svého kapitána těžil David Stach. „Krtek mě tam úžasně našel, všimnul si, že jsem sám před brankou a svou hokejovou chytrostí objevil způsob, jak mně přihrát kotouč," ocenil autor branky.

Venera: Byli jsme jaloví

Plzeň hrála účelnější hokej a na Kratěnovi vůbec nebylo poznat, že je nejstarším hráčem na ledě. „V play off mu vždycky roste forma," přidal Stach kompliment na adresu olomouckého rodáka. „Už jsem odsud dlouho pryč, takže žádné zvláštní pocity," odmítal Kratěna nostalgii. Při návratu do míst, kde začal s hokejem, si nestihl ani promluvit s někdejším parťákem z lajny Janem Tomajkem, který je nyní šéfem olomouckého klubu. „Nebyl na to čas ani prostor, v play off stojíme každý na jiné straně," měl jasno.

Olomouc necelé tři minuty před koncem sáhla k power play, jenže po chybě při střídání hrála v sedmi, takže následovala přesilovka Plzně. Hanáci přesto znovu odvolali brankáře, vyrovnání měl na holi Irgl, jenže tváří v tvář Svobodu nepřelstil. Když časomíře zbývalo odkrojit 36 sekund, dovezl puk do opuštěné svatyně král střelců ze základní části Mertl. „Udělali jsme málo chybiček, ale draze za ně platili," mínil domácí obránce Robin Staněk.

„V útoku jsme byli jaloví, chyběl nějaký šťastný odraz nebo teč, často jsme nastřelili prvního hráče," litoval domácí trenér Zdeněk Venera. „Ztráceli jsme hodně puky u nás v pásmu, tím jsme si hru komplikovali. Do Plzně se ještě pojedeme porvat o to, aby se hrálo v sobotu tady u nás," doplnil Strapáč.