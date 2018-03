S Bednářem i bez něj! Koukal věří, že tým najde recept na vstřelení gólů

Jeli na sever s vedením 2:0 na zápasy. S cílem urvat alespoň jedno další vítězství a s ním i cenný mečbol. Jenže Hradec Králové po pondělní prohře 2:4 padl na ledě Liberce i v úterý 0:3 a Bílí Tygři vyrovnali stav čtvrtfinále play off na 2:2. „Ale první zápas byl hratelnější. Teď jsme to vyloženě tlačili do kopce,“ uznal útočník Petr Koukal, který s céčkem zastoupil zraněného kapitána Jaroslava Bednáře.

V čem to bylo jiné?

Pokaždé jsme dostali první gól. V pondělí jsme sice ještě dali na 1:2 a v první třetině byli trochu v kontaktu, ale hned v nástupu do druhé jsme inkasovali na 1:3. A teď to bylo plus minus podobné. Šli dokonce ještě v první třetině do vedení 2:0 a na začátku druhé dali z přesilovky na 3:0. V pondělí to bylo hratelnější. Teď jsme to vyloženě tlačili do kopce. Když jsme se k něčemu dostali, tak jsme gól nedali. Na začátku třetí třetiny dal Bláža (Gregorc) břevno, takže ani střelecky to nebylo produktivní. Nebylo tam ani moc velkých šancí a závarů. Bohužel ani jeden zápas jsme v Liberci nevyhráli, ale je to 2:2, takže hlavy nevěšíme.

Nevyužili jste ani jednu přesilovou hru, čím to?

Bohužel nám to tam zatím nepadá. Doufám, že si to šetříme na další zápasy. Ale jsou to samozřejmě klíčové momenty. Oni teď pokaždé doma jednu přesilovku proměnili. Je jasné, že to pomůže, zápas to může překlopit. Mrkneme na to a musíme to zlepšit a nějaké góly dát.

Co je potřeba konkrétně zdokonalit?

Je tam spousta faktorů, ale jsou to i maličkosti. Je to o načasování střely, o obstřelení prvního hráče, o nějakém šťastnějším odrazu. Viz třeba Kvápův (Kvapil) třetí gól. Tam to prdnul, když se Rybko (Rybár) přesouval a spadlo to do brány. My jsme takový gól nedali. Takový padají a padat budou, musíme najít recept. Dokázali jsme vyhrát dva zápasy doma, oni zase tady. Je to otevřená série. Nečekal jsem nic lehkého a myslím, že Liberec to věděl taky. Zná svou sílu a čekám, že to bude dál vyrovnaný.

Jak moc vám v přesilovkách chyběl zraněný kapitán Jaroslav Bednář?

V pondělí hrál a také jsme nedali... Jestli bude hrát další zápas nebo nebude, to je už jedno, my musíme najít nějaký recept, jak vstřelit branku. V Hradci jsme jeden gól v přesilovce dali, Cingi (Cingel) to tam prostřelil po ledě, to však nebylo taky nějak skvěle sehraný. Zatím má Liberec kreativnější přesilovky.

Doma teď vždy jednu proměnil...

Ale není to tak, že by dal čtyři z pěti za zápas. Bohužel góly v přesilovce dokáží překlopit misku vah. Liberec má kvalitu, nečekal jsem nic jednoduchého. Jsou to play off zápasy a musíme být možná taky více důraznější. Možná to taky rozhodovalo. V těchto dvou zápasech tam asi nebyl takový hlad. Některé pasáže z naší strany bych přirovnal k základní části. Ne že by to bylo od první do poslední minuty tragický, ale musíme na tom pracovat a zlepšit to.

Můžete na tom další dva zápasy postavit?

Musíme! Jinak by se taky mohlo stát, že budeme sedět a říkat si, jak by to mohlo být. Teď to půjde rychle po sobě, obden. Už to bude o tom, kdo vyhraje dva zápasy, ne o tom, kdo urve čtyři. Věřím, že to budeme my.