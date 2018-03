Bleskově zakryjte led a postavte ring! Bojovníci vystřídají hokejisty v rekordním čase

Už teď je jasné, že pořadatele čeká náročný frmol a logistický oříšek. Nejprve v sobotu netradičně již hodinu před polednem vypukne v liberecké Home Credit Areně šestý zápas čtvrtfinále play off mezi domácími Bílými Tygry a Hradcem Králové, v němž už můžou Liberečtí slavit postup do semifinále. A následovat bude rekordně rychlá přestavba sportoviště, neboť už v šest hodin večer v hale začne program Night of Warriors.

Co normálně pořadatelé musí stihnout za zhruba šest hodin, nyní musí stlačit přibližně na polovinu. Co všechno se musí udělat?

„Samozřejmostí je úklid po utkání a příprava veřejných prostor pro novou akci. Je potřeba zakrýt deskami ledovou plochu, sundat plexiskla, upravit hlediště, protože některé jeho teleskopické části budou mít jinou podobu a tvar. Je potřeba připravit show, která zápasy MMA provází, to znamená světla a zvuk. A samozřejmě postavit ring," vypočítal tiskový mluvčí Bílých Tygrů Martin Kadlec.

„Není toho málo, ale pečlivou přípravou se došlo k tomu, že stihnout to jde. Některé věci budou v hale připraveny, například zavěšeny u stropu a pak se jen spustí, nebo v technických prostorách bude předpřipraven ring a v polosloženém stavu bude dovezen na plochu," pokračoval Kadlec.

Hlavně neprodlužovat

Je pravděpodobné, že vyhecovaný zápas neskončí dříve než v půl druhé, jenže nad celým dnem se také vznáší hrozba „nekonečného" prodloužení. Od pátého zápasu play off již v extralize nerozhodují samostatné nájezdy, ale hraje se do rozhodnutí.

„Tohle nebezpečí existuje a v tuto chvíli je to asi věc osudu, s tím nikdo nic neudělá... Rozhodně utkání bude nutné dohrát, to je jasné," konstatoval Kadlec. Pokud by i po šedesáti minutách byl stav nerozhodný, ve hře je v krajním případě i posunutí začátku Noci bojovníků.

„Snažili jsme se tomuto souběhu akcí předejít. Mountfield HK bohužel neakceptoval náš návrh odehrát utkání v nedělním termínu a vedení extraligy nakonec rozhodlo o tom, že se zápas odehraje v sobotu v dopoledních hodinách," řekl za provozovatele Home Credit Areny Lukáš Přinda.

Radši tramvají, než autem

„Kromě rekordní přestavby arény, kterou musíme stihnout během pár hodin, bude v sobotu i velmi složitá dopravní situace kolem arény, zejména co se týče parkování. Prosíme tedy všechny návštěvníky, aby v maximální míře využili městskou hromadnou dopravu, zejména posílené tramvajové spoje, případně přijížděli na hokej s dostatečným předstihem," vyzval Přinda hokejové fanoušky. V hokejové aréně se má v sobotu na obou akcích vystřídat zhruba 11 tisíc návštěvníků, v celém Sport Parku Liberec pak přes 15 tisíc...

Proč ke střetu obou akcí došlo? „Při podpisu smlouvy na pořádání Night of Warriors jsme o možnosti termínové kolize se čtvrtfinále play off věděli a ihned jsme v tomto směru informovali ČSLH. I přesto, že v té době byla pravděpodobnost souběhu obou akcí velice malá, začali jsme jednat a připravovat se na různé způsoby řešení," připustil Přinda.

Will: Hrát dopoledne není až takový rozdíl

Nakonec se hraje premiérově už dopoledne. Co netradiční začátek znamená pro samotné hokejisty? „V Americe to tak občas je. Když jsem hrál v AHL, tak tam bývaly dopolední zápasy. Pro všechny budou podmínky naprosto stejné. Máme mečbol, takže to bude velice důležitý zápas a bude důležité se na něj připravit," poznamenal gólman Bílých Tygrů Roman Will.

„Je potřeba se dobře najíst a jít včas spát. Ráno už s dobrou snídaní směřuje vše k zápasu. Většina hráčů před zápasem stejně spí, i když se hraje odpoledne. Neměl by to být tak velký rozdíl, až na to, že se místo hodiny a půl bude spát třeba osm hodin," dodal s úsměvem Will.

„Myslím, že je jedno, jestli se hraje v jedenáct, v pět nebo šest hodin. Ještě jsem to nezažil, možná tak v dorostu, ale nic zvláštního to neznamená. Dáme si snídani a půjdeme hrát," uzavřel liberecký útočník Jaroslav Vlach.