Dostali jsme blbé góly, ale vrátili jsme se do hry, těší třineckého hrdinu Marcinka

Můj dům, můj hrad. Tohle rčení zatím ve čtvrtfinálové sérii mezi Třincem a Pardubicemi stoprocentně platí. Oceláři po dvou domácích vítězstvích a stejnému počtu porážek na východě Čech na vlastním ledě znovu zabrali, doma vyhráli 3:2 a stejným poměrem vedou i v sérii. První ze dvou pokusů stvrdit roli favorita a postoupit do semifinále budou mít v pátek v Pardubicích.

„Nebylo to z naší strany vůbec dobré utkání. Od začátku to bylo takové divné, vůbec jsme nenavázali na naši hru z domácího prostředí. A i když jsme dokázali vyrovnat, tak jsme stejně inkasovali," smutnil pardubický kapitán Tomáš Rolinek.

Právě on dokázal ve třetí části smazat původně dvougólový náskok Třince. V oslabení vystihl třineckou rozehrávku a v nájezdu dvou proti jednomu obránci zamířil přesně. „Většinou v takové situaci nahrávám, ale tentokrát jsem od začátku věděl, že budu střílet," řekl Rolinek, který se v tomto play off trefil poprvé.

Růžička nedohrál

Třinec dohrával bez útočníka Martina Růžičky, jenž se ve druhé třetině srazil na červené čáře s Markem Trončinským a v průběhu třetí části zamířil do šatny. Domácí ale našli jiného lídra. Slovenský útočník Tomáš Marcinko utkání gólově otevřel a necelých šest minut před třetí sirénou ho i uzavřel. „Velká škoda, že jsme si nedokázali udržet dvoubrankový náskok," upozorňoval slovenský reprezentant. „Dostali jsme blbé góly, ale naštěstí jsme se dokázali do utkání vrátit," pokračoval Marcinko.

Série se stěhuje zpátky do Pardubic, kde zatím kralovalo Dynamo. „Jsem si jistý, že se znovu vrátíme k naší hře, protože jiný recept není. Musíme přidat na důrazu, protože dneska jsme snad vůbec nehitovali. Když se vám pár střetů povede, hned se hraje lépe. Hodíme to za hlavu a doma srovnáme. Sil na to máme dost," řekl Rolinek.